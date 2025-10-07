Thanh Hóa: Sạt lở đất vùi lấp hai vợ chồng trong lán trại

Đời sống 07/10/2025 11:07

Sáng 7/10, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến hai người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/10, tin từ UBND xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng ở bản Đoàn Kết tử vong.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, trong đêm 6-10, trên địa bàn đã xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nhiều nơi.

Trong đêm tối, vụ một vụ sạt lở đất từ trên núi ở khu vực thôn Đoàn Kết (xã Mường Lát) đã ập xuống khu lán trại làm nương rẫy khiến vợ chồng ông Lương Văn Ch. (SN 1971) và bà Lò Thị P. (SN 1977) bị vùi lấp.

Thanh Hóa: Sạt lở đất vùi lấp hai vợ chồng trong lán trại - Ảnh 1

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 2 vợ chồng ở xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bị vùi lấp dẫn tới tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp. Khi được tìm thấy, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Ngoài thiệt hại về người, trên địa bàn thôn Chiên Pục (xã Mường Lát) còn có 4 hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản, trong đó hộ gia đình ông Hà Văn Thường (SN 1973) bị sập hoàn toàn nhà cửa.

Thanh Hóa: Sạt lở đất vùi lấp hai vợ chồng trong lán trại - Ảnh 2
Thi thể các nạn nhân đang được gia đình đưa về quê lo hậu sự - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Hiện, địa phương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đang hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nữ hành khách trên taxi tử vong trong vụ xe lao vào nhà dân ở TP.HCM

Nữ hành khách trên taxi tử vong trong vụ xe lao vào nhà dân ở TP.HCM

Người dân đã đưa tài xế taxi cùng một nữ hành khách ngồi sau tên N. (SN 1953, ngụ TPHCM) ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu, nhưng nữ hành khách đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   sạt lở đất 2 vợ chồng tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Cháy kho hàng ở gần chợ TP.HCM, khói đen bao trùm khu dân cư khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Cháy kho hàng ở gần chợ TP.HCM, khói đen bao trùm khu dân cư khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Cụ ông cố gắng bám vào lan can trước khi rơi từ lầu 8 xuống đất tử vong

Cụ ông cố gắng bám vào lan can trước khi rơi từ lầu 8 xuống đất tử vong

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn