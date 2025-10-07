Thanh Hóa: Sạt lở đất vùi lấp hai vợ chồng trong lán trại

Sáng 7/10, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến hai người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 7/10, tin từ UBND xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng ở bản Đoàn Kết tử vong.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, trong đêm 6-10, trên địa bàn đã xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nhiều nơi.

Trong đêm tối, vụ một vụ sạt lở đất từ trên núi ở khu vực thôn Đoàn Kết (xã Mường Lát) đã ập xuống khu lán trại làm nương rẫy khiến vợ chồng ông Lương Văn Ch. (SN 1971) và bà Lò Thị P. (SN 1977) bị vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở đất khiến 2 vợ chồng ở xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bị vùi lấp dẫn tới tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân vùi lấp. Khi được tìm thấy, cả hai nạn nhân đã tử vong.

Ngoài thiệt hại về người, trên địa bàn thôn Chiên Pục (xã Mường Lát) còn có 4 hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản, trong đó hộ gia đình ông Hà Văn Thường (SN 1973) bị sập hoàn toàn nhà cửa.

Thi thể các nạn nhân đang được gia đình đưa về quê lo hậu sự - Ảnh: Báo Người Lao Động

Hiện, địa phương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đang hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Nữ hành khách trên taxi tử vong trong vụ xe lao vào nhà dân ở TP.HCM Người dân đã đưa tài xế taxi cùng một nữ hành khách ngồi sau tên N. (SN 1953, ngụ TPHCM) ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu, nhưng nữ hành khách đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-sat-lo-at-vui-lap-hai-vo-chong-trong-lan-trai-743579.html