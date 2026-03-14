Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 14/03/2026 14:51

3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này có thể thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ bấy lâu nay nhờ có sự trợ giúp của Tam Hội. Hãy cứ tự tin, quyết đoán để mọi việc ngày càng tiến triển tốt đẹp. Con giáp này còn có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện hơn trước.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng tràn ngập hạnh phúc, ấm êm thuận hòa. Cuộc sống gia đình viên mãn trở thành nguồn động lực tinh thần lớn cho các cặp đôi trong cuộc sống. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình trong các mối quan hệ cũ. 

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vượng sắc và thu hái được nhiều thành công đáng nể. Người tuổi này luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình nên đưa ra những quyết đi khá đúng đắn trong công việc. Điều này giúp cho bản mệnh đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trên con đường công danh của mình. Con giáp này còn gặp vận may liên quan đến tiền bạc do sự xuất hiện của Thiên Tài.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khởi sắc rõ rệt. Đào hoa vượng giúp bản mệnh lấy lại hoà khí gia đình vốn đang xào xáo. Người trong cuộc bắt đầu có sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng người bạn đời của nhau hơn trước.

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông trong ngày thứ Tư này. Người tuổi này có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc do có tinh thần trách nhiệm cao và tài ứng biến linh hoạt. Điều này đã giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên, do đó làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Con giáp này có nguồn thu nhập từ công việc chính khá tốt nên không còn phải bị áp lực tài chính đè nặng lên vai như lúc trước.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui và ngập tràn vượng sắc. Người độc thân nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu mới trong thời gian sắp tới. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy khăng khít, bền chặt do sự tác động của Thổ sinh Kim và quý nhân tác hợp.

 

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ