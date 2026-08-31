Con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi gây chú ý với chiều cao hơn 1m8 ở tuổi 19

Gần đây, Tạ Chấn Hiên (Lucas), con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, được cư dân mạng tình cờ bắt gặp trên một con phố ở Sydney, Australia. Hình ảnh đời thường của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ở tuổi 19, Lucas sở hữu chiều cao hơn 1m8, mái tóc xoăn bồng bềnh cùng gương mặt góc cạnh. Anh mặc hoodie màu xám, thoải mái tạo dáng trước ống kính và không tỏ vẻ khó chịu khi được nhận ra. Nhiều người nhận xét Lucas thừa hưởng đôi mắt, hàng lông mày và đường nét sắc nét từ cha.

Trong khi đó, lúm đồng tiền cùng một số nét mềm mại trên gương mặt lại khiến anh được cho là giống mẹ Trương Bá Chi. Có người thậm chí ví Lucas như “bản sao của Tạ Đình Phong”, trong khi số khác liên tưởng anh với tài tử Kim Thành Vũ thời trẻ.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, cuộc sống của Lucas tại Australia cũng được nhận xét khá giản dị. Tháng 1.2026, anh nhận được thư mời từ Đại học Sydney và Học viện Âm nhạc Australia, nhưng lựa chọn theo học chuyên ngành sản xuất âm nhạc hiện đại và biểu diễn nhạc pop tại học viện âm nhạc. Lucas tự chuẩn bị hồ sơ bằng các sáng tác của mình, tham gia phỏng vấn và giành học bổng 20.000 AUD, tương đương khoảng 370 triệu đồng.

Khi sang Sydney, Lucas tự mang đàn synthesizer đến trường, đi xe buýt, tàu điện ngầm và tự mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Anh cũng được bắt gặp làm thêm tại một quán cà phê. Những hình ảnh này cho thấy cuộc sống của con trai hai ngôi sao Hong Kong khá gần gũi với các sinh viên cùng trang lứa.

Ngày 2/8, Trương Bá Chi đăng video mừng sinh nhật con trai. Trong khoảnh khắc thân mật, Lucas nói với mẹ: “Con muốn ôm mẹ vì con yêu mẹ”, khiến nhiều người xúc động.

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn năm 2011, khi Lucas mới 4 tuổi. Dù cha mẹ không còn chung sống, anh vẫn duy trì mối quan hệ với cả hai gia đình. Tháng 7.2026, khi ông nội Tạ Hiền lâm bệnh nặng, Lucas tạm dừng việc học, từ Australia trở về Hong Kong để ở bên ông trong những ngày cuối đời, trước khi trở lại Australia tiếp tục cuộc sống du học.

Trương Bá Chi bất ngờ được dùng máy bay riêng và vệ sĩ của Tạ Đình Phong, chuyện gì đang xảy ra? Mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Sau nhiều năm ly hôn, cặp sao bất ngờ vướng nghi vấn hàn gắn khi cư dân mạng phát hiện hàng loạt chi tiết liên quan đến chuyến đi của nữ diễn viên tới Thanh Đảo.

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