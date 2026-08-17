Vì sao con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi không muốn vào showbiz?

Sao quốc tế 17/08/2026 19:25

Sau khi ly hôn năm 2011, hai người cùng nhận trách nhiệm nuôi con, nhưng Lucas và Quintus sống cùng Trương Bá Chi, còn Tạ Đình Phong chủ yếu cung cấp về tài chính.

Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có hai con trai là Tạ Chấn Hiên (Lucas, sinh năm 2007) và Tạ Chấn Nam (Quintus, sinh năm 2010). Sau khi ly hôn vào năm 2011, cả hai cùng có trách nhiệm chăm sóc con, trong đó Lucas và Quintus chủ yếu sống cùng Trương Bá Chi, còn Tạ Đình Phong đảm nhận phần lớn trách nhiệm tài chính.

Hiện Lucas đang du học tại Australia và theo học chuyên ngành liên quan đến âm nhạc. Trong khi đó, Quintus không có ý định nối nghiệp bố mẹ trong showbiz. Cậu tập trung cho việc học và dành nhiều thời gian theo đuổi bóng chuyền.

Gần đây, Quintus thu hút sự chú ý khi loạt hình ảnh của cậu trên sân bóng chuyền được chia sẻ trên mạng xã hội. Ở tuổi trưởng thành, con trai thứ hai của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi sở hữu vóc dáng cao khoảng 1,83 m, thể hình săn chắc nhờ nhiều năm tập luyện thể thao.

Vì sao con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi không muốn vào showbiz? - Ảnh 1

Quintus bắt đầu chơi bóng chuyền từ năm 7 tuổi và duy trì niềm đam mê cho đến nay. Hiện cậu là đội trưởng kiêm chủ công của đội bóng chuyền trường. Quintus từng cùng đồng đội tới Madrid, Tây Ban Nha để tham dự một giải đấu trẻ quốc tế và gây ấn tượng nhờ khả năng bật nhảy, đập bóng.

Theo một số nguồn tin trong giới, Quintus từng nhận được lời mời từ các công ty giải trí nhưng nhiều lần từ chối. Cậu được cho là từng bày tỏ quan điểm rằng “chơi bóng vui hơn đóng phim”, không muốn biến sở thích cá nhân thành phương tiện thu hút sự chú ý trong ngành giải trí.

Việc Quintus lựa chọn thể thao thay vì showbiz cũng phù hợp với quan điểm mà Tạ Đình Phong từng chia sẻ về định hướng tương lai của các con. Năm 2010, khi được hỏi về khả năng Lucas gia nhập ngành giải trí, nam ca sĩ cho biết anh không muốn con trai trải qua những áp lực mà bản thân từng đối mặt khi lớn lên với tư cách con của một ngôi sao. Tuy nhiên, anh không cấm đoán mà mong con trước hết tập trung học tập.

Vì sao con trai Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi không muốn vào showbiz? - Ảnh 2

Trương Bá Chi cũng từng có quan điểm tương tự. Khi Lucas còn nhỏ, cô từng khẳng định không muốn con bước vào showbiz vì hiểu rõ đây là con đường nhiều áp lực. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết nếu con thực sự có quyết tâm, cô sẽ tôn trọng lựa chọn.

Theo thời gian, Trương Bá Chi trở nên cởi mở hơn với khả năng các con theo nghiệp bố mẹ. Cô từng khẳng định sẽ không phản đối nếu các con muốn làm việc trong ngành giải trí, thậm chí sẵn sàng ủng hộ nếu con có thể đạt thành công vượt qua bố mẹ.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Lucas và Quintus dường như đang ưu tiên con đường riêng. Với Quintus, bóng chuyền đang là niềm đam mê thay vì ánh đèn sân khấu. Sự lựa chọn này cũng cho thấy Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi không đặt yêu cầu các con phải nối nghiệp bố mẹ, mà để chúng tự quyết định tương lai.

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