Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 03/10/2026 13:21

Hiện ông được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Vì bệnh tật, nghệ sĩ phải kiêng khem nhiều thứ nhưng được cái ông ăn tốt, ngủ tốt. Mỗi ngày vợ hoặc điều dưỡng vẫn phải rửa răng 3 lần cho ông bằng thuốc sát khuẩn.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, Bà Minh Ngà, vợ NSND Trần Hiếu, nói với Tuổi Trẻ sau một tuần nhập viện Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), hiện sức khỏe của ông đã tạm thời ổn định. Ngày hôm qua 2-10, ông còn qua chơi với một người bạn - cũng đang nằm viện tại đây - và cùng hát hò.

Sang tuần, nếu bác sĩ khám thấy sức khỏe ổn định, bà sẽ xin cho nghệ sĩ về nhà điều trị.

Năm ngoái, cũng thời gian này, thông tin nghệ sĩ Trần Hiếu cấp cứu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ông bị ung thư giai đoạn 4, di căn vào xương. Thời điểm đó bệnh di căn đến xương hàm, dẫn đến bị áp xe nặng, phải mổ cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tuy nhiên mổ xong, những thuốc chống ung thư lại ảnh hưởng tới thận, bị suy thận nặng, ông lại phải chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương điều trị.

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NSND Trần Hiếu nhập viện cấp cứu do tình trạng ung thư di căn lên xương hàm. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Kể với Tuổi Trẻ ngày 3-10, bà Minh Ngà nói thêm với chồng bà, hiện tại "bệnh viện được xem như là nhà". Bà cũng gửi lời cảm ơn truyền thông cũng như khán giả luôn yêu quý, quan tâm tới nghệ sĩ.

Trước lần nhập viện gần nhất, ông cũng vào viện do suy tim nặng. Ngoài ra nghệ sĩ Trần Hiếu cũng bị nhiều bệnh khác như tiểu đường, tràn dịch khớp gối, chân yếu, phải di chuyển bằng xe lăn...

Hiện ông được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Vì bệnh tật, nghệ sĩ phải kiêng khem nhiều thứ nhưng được cái ông ăn tốt, ngủ tốt. Mỗi ngày vợ hoặc điều dưỡng vẫn phải rửa răng 3 lần cho ông bằng thuốc sát khuẩn.

Hơn hai năm nay, vợ chồng NSND Trần Hiếu chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sinh sống. Mọi chi phí từ thuê nhà, sinh hoạt đến điều trị, đều do một người cháu - con của em gái đã mất - của nghệ sĩ lo. Các học trò như Quốc Hưng, Tấn Minh, Trọng Tấn… cũng hay đến thăm và chơi với ông.

Trước đó năm 2025, nghệ sĩ Trần Hiếu cũng từng nhập viện vì ung thư di căn gây nhiễm trùng, suy thận. Cụ thể theo thông tin báo VNExpress, bà Minh Ngà - vợ nghệ sĩ - cho biết ông nằm viện được 20 ngày, hiện qua cơn nguy kịch, ăn được cơm nhão. Hôm 1/10, nhân Ngày quốc tế người cao tuổi, các bác sĩ mời vợ chồng nghệ sĩ diễn văn nghệ, giao lưu cùng các bệnh nhân. Ông không đứng được lâu, chỉ ngồi hát vài câu.

Khoảng giữa tháng 9, ông vào Bệnh viện Trung ương Quân đội cấp cứu vì ung thư di căn xương gây ra các ổ nhiễm trùng, áp xe ở xương hàm, mưng mủ. Sau khi phẫu thuật, ngày 23/9, ông vào Bệnh viện Lão khoa Trung ương chữa suy thận. Thời gian tới, ông phải chỉnh răng do toàn bộ hàm đã xô lệch.

Tình trạng nhạc sĩ Trần Hiếu sau 20 ngày nhập viện vì ung thư di căn xương

Tình trạng nhạc sĩ Trần Hiếu sau 20 ngày nhập viện vì ung thư di căn xương

Vợ nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu - bà Minh Ngà và nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ về tình hình sức khỏe của nhạc sĩ sau 20 ngày nhập viện vì ung thư di căn xương.

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