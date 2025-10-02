Hôm 1/10, nhân Ngày quốc tế người cao tuổi, các bác sĩ mời vợ chồng nghệ sĩ diễn văn nghệ, giao lưu cùng các bệnh nhân. Ông không đứng được lâu, chỉ ngồi hát vài câu. "Ông rất yếu, trí nhớ không tốt nhưng vẫn thích ca hát. Ông thể hiện bài Mẹ tôi của em trai, nhạc sĩ Trần Tiến. Nhiều đoạn, ông quên lời, được mọi người cổ vũ", bà Ngà nói.

Theo thông tin từ VnExpress, bà Minh Ngà - vợ nghệ sĩ - cho biết hiện ông qua cơn nguy kịch, đã ăn được cơm nhão.

Nghệ sĩ Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội. Ông là bố của ca sĩ Trần Thu Hà (Diva Hà Trần), anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Năm 1954, ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau đó, ông về làm ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Khoảng giữa tháng 9, ông vào Bệnh viện Trung ương Quân đội cấp cứu vì ung thư di căn xương gây ra các ổ nhiễm trùng, áp xe ở xương hàm, mưng mủ. Sau khi phẫu thuật, ngày 23/9, ông vào Bệnh viện Lão khoa Trung ương chữa suy thận. Thời gian tới, ông phải chỉnh răng do toàn bộ hàm đã xô lệch.

Nghệ sĩ Trần Hiếu từng đi học tại Nhạc viện Sofia ở Bulgaria trong ba năm. Từ năm 1986 đến 1991, ông là diễn viên đơn ca ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ông nổi tiếng với các ca khúc Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Lãnh tụ ca (Lưu Hữu Phước), Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính (Đàm Thanh)... Năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

NSND Trần Hiếu là thầy giáo của rất nhiều thế hệ học trò thành danh ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, như: cố NSND Y Moan, NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…

Năm 2016, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao tặng ông kỷ lục "Nghệ sĩ nhân dân cao tuổi nhất còn tham gia biểu diễn trên sân khấu". Năm 2022, NSND Trần Hiếu ra mắt cuốn sách "Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam" - một công trình ông đã dày công nghiên cứu, góp nhặt kiến thức và kinh nghiệm trong một đời làm nghệ thuật, giảng dạy.

NSND Trần Hiếu từng chia sẻ, ông có niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Ông đi hát từ năm 11 tuổi, đến nay đã 88 tuổi mà vẫn có chất "máu lửa" trong người. Cứ nghe nhạc là ông lại thấy mình xốn xang, nhiều cảm xúc.

Tình yêu âm nhạc cháy bỏng cùng sự chăm sóc của người vợ hiền - bà Minh Ngà đã giúp NSND Trần Hiếu luôn giữ được sự lạc quan, vui vẻ, hào sảng. Bà Minh Ngà chia sẻ, với nghệ sĩ Trần Hiếu, ca hát cũng cần thiết như hít thở.

Dù sức khỏe ngày một yếu đi, đôi lúc bệnh tật, tuổi tác khiến ông quên lời bài hát nhưng cứ có học trò đến thăm, cứ có người nghe là nghệ sĩ sẵn sàng hát tặng một vài bài. Nếu không ốm, hàng ngày ông vẫn tập luyện thanh, tập đàn. Gần 90 tuổi nhưng nếu có ai gọi đi hát, ông đi ngay nếu sức khỏe đảm bảo.