Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 01/10/2025 21:14

Vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành - Hari Won vừa thông báo trên Facebook đóng góp 500 triệu đồng, nghệ sĩ Trường Giang cũng ủng hộ 300 triệu đồng đến tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương để giúp đỡ bà con bị thiệt hại do bão Bualoi.

Trên Facebook cá nhân, Trấn Thành viết: "Xin cho vợ chồng Trấn Thành - Hari được góp một chút sức của mình trong công cuộc giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua bão lũ!!".

Anh cũng kêu gọi mọi người: "Mong mọi người hãy cùng chung tay nhé! Chúng ta mỗi người một ít thôi, nhưng mọi người cùng làm, bà con sẽ nhận được nhiều ạ. Vì miền Trung thương yêu!".

Thông tin nhanh trên nhanh chóng nhận được bão like, chỉ mới chưa đầy một tiếng nhận được 126.000 lượt yêu thích và 6.100 bình luận, hơn 200 lượt chia sẻ.  

Ngay sau đó trên Facebook của mình, Trường Giang viết ngắn gọn: "Chung tay cùng bà con, mong mọi người bình an nhé".

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi - Ảnh 1
Gia đình nghệ sĩ Trấn Thành đóng góp 500 triệu

Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment - 1 tỉ đồng, Tùng Dương và những người bạn (1 tỉ đồng), Hòa Minzy (300 triệu đồng), Duy Mạnh và những người bạn (300 triệu đồng), Bích Phương: 100 triệu đồng, Phương Mỹ Chi (không công khai con số), Quốc Thiên (100 triệu đồng), Rhymastic (100 triệu đồng), Erik (100 triệu đồng), Hương Giang (100 triệu đồng), Ninh Dương Story (70 triệu đồng), Phùng Khánh Linh (50 triệu đồng), Phạm Quỳnh Anh (50 triệu đồng).

Mỹ Tâm (500 triệu đồng), Jun Phạm và ê kíp Kaizen Gumi (200 triệu đồng), Ngọc Trinh (300 triệu đồng), Diệp Lâm Anh (111 triệu đồng), Đỗ Mạnh Cường (100 triệu đồng), MC Thanh Mai (100 triệu đồng), Bảo Anh (không công khai con số), Huỳnh Lập (không công khai con số)...

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi - Ảnh 2
 Trường Giang 300 triệu giúp đỡ đồng bào vừa chịu ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Sáng 1/10, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, văn nghệ sĩ TP.HCM đã đóng góp giúp đồng bào bị ảnh hưởng sau bão Bualoi với số tiền 291.800.000 đồng.

Danh tính nàng Á hậu lãnh ái 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án

Danh tính nàng Á hậu lãnh ái 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án

TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt Dung - 44 tuổi, Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (HD Land), mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

