Danh tính nàng Á hậu lãnh ái 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án

Hậu trường 01/10/2025 11:28

TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt Dung - 44 tuổi, Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (HD Land), mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 30/9, TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Thị Dung - 44 tuổi, Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (HD Land), mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo phải hoàn trả cho các bị hại hơn 5,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Theo bản án, Dung và Công ty HD Land không phải là cổ đông góp vốn, không được chủ đầu tư dự án Stars Đức Trí (nay đổi tên thành TNR Stars Chí Linh) và chủ đầu tư dự án Stars Đạm Thủy tại thành phố Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh, ủy quyền huy động vốn để xây dựng dự án. Tuy nhiên, để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dung đã đưa ra thông tin gian dối với hai phụ nữ ở TP Hải Phòng để chiếm đoạt tiền.

Danh tính nàng Á hậu lãnh ái 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án - Ảnh 1
Á hậu Hà Linh bị phạt 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án

Cụ thể, cuối năm 2021, Dung tuyển người phụ nữ 35 tuổi vào làm nhân viên, rồi lợi dụng sự tin tưởng để thuyết phục nộp 2,95 tỷ đồng đặt mua đất nền dự án với giá gốc. Nhằm củng cố niềm tin cho chị này, bị cáo lập giấy giao nhận tiền, cam kết hoàn trả nếu dự án chưa mở bán.

Tương tự, Dung tiếp cận một phụ nữ khác, đưa ra thông tin có thể mua trực tiếp đất dự án với giá rẻ. Sau khi dẫn chị này đi xem thực địa, bị cáo yêu cầu nộp tiền giữ chỗ. Tin tưởng Dung là Á hậu, doanh nhân nên nạn nhân nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền nhận từ 2 bị hại, Dung đem trả nợ, đặt cọc mua bất động sản và chi tiêu cá nhân.

Khi các dự án chính thức mở bán, giá đất cao hơn nhiều so với lời hứa của Dung, các bị hại yêu cầu rút lại tiền thì bị cáo chây ỳ, không trả. Sau nhiều lần đòi không thành, họ làm đơn tố cáo.

Danh tính nàng Á hậu lãnh ái 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án - Ảnh 2
Nữ doanh nhân Hà Linh xuất sắc mang về cho mình ngôi vị Á hậu 2 cao quý tại cuộc thi

Trước đó, Hà Linh là Giám đốc Công ty BĐS HDLAND, ngoài ngôi vị cao quý Á hậu 2, cô còn được trao thêm danh hiệu “Người đẹp nhân ái” khi đã tích cực tham gia vào hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Cuộc thi năm nay đã tìm ra những gương mặt xứng đáng, ngôi vị Á hậu 1 thuộc về thí sinh Trần Thụy Thanh Nhã, đồng Á hậu 2 là thí sinh Trịnh Thị Lan, danh hiệu Á hậu 3 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Lan Hương, Lê Thị Thu Hà và Đặng Thị Hương. Trong đó, ngôi vị cao quý nhất cùng chiếc vương miện của tân Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 đã thuộc về thí sinh Trần Thị Ái Loan.

Ngỡ ngàng hoa hậu H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con

Ngỡ ngàng hoa hậu H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con

Chiều 30/9, H'Hen Niê cho biết sau 10 ngày sinh con, sức khỏe cô hồi phục tốt, mọi chỉ số từ huyết áp, sản dịch, co hồi tử cung, nhiệt độ cơ thể, tinh thần được bác sĩ theo dõi, thăm khám mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Á hậu Hà Linh Á hậu Hà Linh bị bắt tin moi

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 7 giờ 0 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 17 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Ngỡ ngàng hoa hậu H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con

Ngỡ ngàng hoa hậu H'Hen Niê giảm 10 kg sau 10 ngày sinh con

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ bị hở van tim hai lá, sỏi thận

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ bị hở van tim hai lá, sỏi thận

Nghệ sĩ ủng hộ vùng bão lũ: Đan Trường, Hương Giang có động thái đầu tiên

Nghệ sĩ ủng hộ vùng bão lũ: Đan Trường, Hương Giang có động thái đầu tiên

Ấn định ngày xét xử vụ tranh chấp thừa kế tài sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến, tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng

Ấn định ngày xét xử vụ tranh chấp thừa kế tài sản giữa vợ và mẹ cố diễn viên Đức Tiến, tổng giá trị hơn 7,2 tỉ đồng

Nữ nghệ sĩ ly hôn vẫn sẵn sàng chung mâm, bênh vực bạn đời mới của chồng cũ

Nữ nghệ sĩ ly hôn vẫn sẵn sàng chung mâm, bênh vực bạn đời mới của chồng cũ