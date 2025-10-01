Danh tính nàng Á hậu lãnh ái 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án

TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt Dung - 44 tuổi, Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (HD Land), mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 30/9, TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Thị Dung - 44 tuổi, Á hậu 2 Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (HD Land), mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo phải hoàn trả cho các bị hại hơn 5,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Theo bản án, Dung và Công ty HD Land không phải là cổ đông góp vốn, không được chủ đầu tư dự án Stars Đức Trí (nay đổi tên thành TNR Stars Chí Linh) và chủ đầu tư dự án Stars Đạm Thủy tại thành phố Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh, ủy quyền huy động vốn để xây dựng dự án. Tuy nhiên, để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Dung đã đưa ra thông tin gian dối với hai phụ nữ ở TP Hải Phòng để chiếm đoạt tiền. Á hậu Hà Linh bị phạt 18 năm tù từ 'phi vụ' bán đất nền dự án Cụ thể, cuối năm 2021, Dung tuyển người phụ nữ 35 tuổi vào làm nhân viên, rồi lợi dụng sự tin tưởng để thuyết phục nộp 2,95 tỷ đồng đặt mua đất nền dự án với giá gốc. Nhằm củng cố niềm tin cho chị này, bị cáo lập giấy giao nhận tiền, cam kết hoàn trả nếu dự án chưa mở bán.

Tương tự, Dung tiếp cận một phụ nữ khác, đưa ra thông tin có thể mua trực tiếp đất dự án với giá rẻ. Sau khi dẫn chị này đi xem thực địa, bị cáo yêu cầu nộp tiền giữ chỗ. Tin tưởng Dung là Á hậu, doanh nhân nên nạn nhân nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nhận từ 2 bị hại, Dung đem trả nợ, đặt cọc mua bất động sản và chi tiêu cá nhân. Khi các dự án chính thức mở bán, giá đất cao hơn nhiều so với lời hứa của Dung, các bị hại yêu cầu rút lại tiền thì bị cáo chây ỳ, không trả. Sau nhiều lần đòi không thành, họ làm đơn tố cáo. Nữ doanh nhân Hà Linh xuất sắc mang về cho mình ngôi vị Á hậu 2 cao quý tại cuộc thi Trước đó, Hà Linh là Giám đốc Công ty BĐS HDLAND, ngoài ngôi vị cao quý Á hậu 2, cô còn được trao thêm danh hiệu “Người đẹp nhân ái” khi đã tích cực tham gia vào hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Cuộc thi năm nay đã tìm ra những gương mặt xứng đáng, ngôi vị Á hậu 1 thuộc về thí sinh Trần Thụy Thanh Nhã, đồng Á hậu 2 là thí sinh Trịnh Thị Lan, danh hiệu Á hậu 3 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Lan Hương, Lê Thị Thu Hà và Đặng Thị Hương. Trong đó, ngôi vị cao quý nhất cùng chiếc vương miện của tân Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 đã thuộc về thí sinh Trần Thị Ái Loan.

