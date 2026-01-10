Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 10/01/2026 05:50

3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra khá nhanh chóng, vội vàng hanh thông. Các dự định, kế hoạch gặp thời cơ tốt nên được tiến hành theo đúng quỹ đạo mà bản mệnh mong muốn. Khả năng lãnh đạo tài tình và ứng biến linh hoạt giúp người tuổi Sửu dễ dàng giải quyết được các vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ. Con giáp này có được doanh thu tốt từ công việc làm ăn kinh doanh, đồng thời còn có thêm những vị khách hàng tiềm năng nên phương diện tiền bạc chẳng đáng lo vào thời điểm này. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm giữ được sự hài hòa. Không dễ gì tìm thấy người tâm đầu ý hợp, con giáp này nên biết trân trọng những thứ mình đang có. Những nỗ lực tình cảm chân thành nhất định sẽ nhận được báo đáp xứng đáng.

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chủ Nhật sẽ là một ngày làm việc tương đối “dễ thở”, không có quá nhiều áp lực của người tuổi Dậu. Mối quan hệ đồng, nghiệp, nhân viên - cấp trên hay khách hàng, đối tác đều đang vô cùng hài hòa nên bạn cũng không cần tốn nhiều công sức mà mọi thứ vẫn ở trong tầm kiểm soát.

Vận trình tình cảm ấm êm. Tuy bạn có phần khô khan cũng như không biết cách thể hiện tình cảm với nửa kia, nhưng bằng sự chân thành và những hành động thiết thực mà giữ gìn được tình yêu hiện tại. Người độc thân tuổi này nên chăm chỉ tham gia các hoạt động tập thể để tìm kiếm mối duyên lành cho mình. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất sẽ trở nên khá tốt. Những hạng mục mà con giáp này đầu tư trước đó dần đi vào quỹ đạo, do đó hãy nắm bắt cơ hội để nâng cao nguồn thu nhập hiện tại. Người tuổi này nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên nên có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình trong quá trình làm việc. Có thể nói, đây chính là cơ hội tốt để bản mệnh có được sự bứt phá trên con đường công danh. 

Vận trình tình cảm thay đổi tích cực. Bạn không còn buồn bã như thường ngày mà thay vào đó là sự lạc quan yêu đời, bởi bạn tin rằng chỉ có tinh thần phấn khởi mới giúp mình vượt qua được mọi chuyện. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

