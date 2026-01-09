Thần Tài trải chiếu vàng sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tăng như 'cá chép hóa rồng', vận trình vượng phát, may mắn hơn người

Tâm linh - Tử vi 09/01/2026 09:30

3 con giáp tiền bạc tăng như 'cá chép hóa rồng', vận trình vượng phát, may mắn hơn người.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn. Lúc này, bạn càng cần tập trung hơn nữa cho việc kiếm tiền, bởi cơ hội đang mở ra ngay trước mắt, nếu không nhanh tay nắm bắt ngay lần này, có thể bạn sẽ phải đợi rất lâu nữa. 

Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Cũng thông qua những cuộc gặp mặt, bạn và người ấy hiểu thêm về tính cách, về cách suy nghĩ và hành xử của nhau.

Thần Tài trải chiếu vàng sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tăng như 'cá chép hóa rồng', vận trình vượng phát, may mắn hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn từ các mối quan hệ mình đã bỏ công xây dựng và vun vén trước đó. Bạn cũng vốn thẳng thắn và chân thành, cách làm việc dứt khoát cũng được mọi người ghi nhận, dễ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của người khác. Bên cạnh đó, bạn là người tham vọng, có tầm nhìn xa lại can đảm hơn người. 

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn cũng trở nên tốt đẹp và khởi sắc trong thời gian tới. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay khi bạn tham gia các buổi gặp mặt bạn bè hay người thân.

Thần Tài trải chiếu vàng sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tăng như 'cá chép hóa rồng', vận trình vượng phát, may mắn hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được vận may "bủa vây", gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, thu nhập trong sự nghiệp đều đặn tăng lên, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều may mắn, gặp nhiều chuyện vui. Tuy nhiên, con giáp này cũng phải chú ý không được liều lĩnh, giải quyết vấn đề chậm rãi, có phương pháp rõ ràng đừng đụng đâu làm đó cho xong. Đồng thời, bạn cũng phải chủ động học hỏi nâng cao trình độ kinh doanh của mình mới nhanh chóng tiến bộ, có thêm nhiều tiền bạc.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

Thần Tài trải chiếu vàng sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc tăng như 'cá chép hóa rồng', vận trình vượng phát, may mắn hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 8/1/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 8/1/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ca sĩ có màn cưỡi 'rắn khổng lồ' trong concert Thái Y Lâm bất ngờ khởi kiện

Ca sĩ có màn cưỡi 'rắn khổng lồ' trong concert Thái Y Lâm bất ngờ khởi kiện

Sao quốc tế 48 phút trước
Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
NÓNG: Thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

NÓNG: Thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Trà xanh và mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa

Sống khỏe 1 giờ 18 phút trước
Danh tính tài xế lao vun vút rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn kêu cứu

Danh tính tài xế lao vun vút rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn kêu cứu

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 9/1/2026, 3 con giáp tiền bạc 'rơi trúng vai', sự nghiệp vượng phát, không thành Rồng cũng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Động đất 6,4 độ richter làm rung chuyển một khu chợ, người dân hoảng loạn bỏ chạy

Động đất 6,4 độ richter làm rung chuyển một khu chợ, người dân hoảng loạn bỏ chạy

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

NÓNG: Đồ hộp Hạ Long lên tiếng vụ 120 tấn lợn bệnh được 'phù phép'

NÓNG: Đồ hộp Hạ Long lên tiếng vụ 120 tấn lợn bệnh được 'phù phép'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiền trong túi 3 con giáp không ngừng sinh sôi trong 7 ngày tới, nhận sủng hạnh của bề trên cực cao, tiền bạc phủ phê, sống đời Phú Quý

Tiền trong túi 3 con giáp không ngừng sinh sôi trong 7 ngày tới, nhận sủng hạnh của bề trên cực cao, tiền bạc phủ phê, sống đời Phú Quý

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Trong 2 ngày cuối tuần (10 và 11/1), 3 con giáp này hốt tiền đầy túi, thắng đậm lãi to, ngồi không hưởng lộc, giàu có ú ụ

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Qua đêm nay, 3 con giáp nghênh đón Thần Tài, thu tiền đầy túi, Phước Lộc vô biên, đứng đầu đỉnh giàu sang

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/1-10/1/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/1/2026, 3 con giáp viên mãn không ai bằng, trong nhà sinh trăm điều phúc, ngoài cửa nạp vạn điều lành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ