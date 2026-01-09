Qua đêm nay (9/1/2026), 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Tâm linh - Tử vi 09/01/2026 21:30

3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên tương đối dễ dàng và suôn sẻ. Người tuổi này sẽ tạo ra bước nhảy vọt đáng kể trên con đường công danh nhờ Quý Nhân phù trợ. Ngoài ra, với cách làm việc hăng sinh và luôn chịu thương chịu khó, bản mệnh hứa hẹn sẽ sớm hoàn thành kế hoạch trong ngày.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ “sóng yên biển lặng”. Chuyện tình yêu của các cặp đôi yêu nhau vẫn tiến triển tốt đẹp nhờ vào sự bao dung, nhường nhịn lẫn nhau. Người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại nên chưa muốn kiếm người yêu vào lúc này. 

 

Qua đêm nay (9/1/2026), 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Qua đêm nay, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ tương đối bùng nổ và khởi sắc không ngờ. Bạn đang có sự khao khả mãnh liệt giữa việc khẳng định thực lực và kiếm thật nhiều tiền. Điều này dễ nhận thấy thông qua việc tuổi này nuôi dưỡng sự quyết tâm bằng những hành động thiết thực hàng ngày. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ đón nhiều tin vui. Ngũ hành tương sinh dự báo về những niềm vui, may mắn trong khía cạnh tình cảm. Nhờ đó mà con giáp này cũng cảm thấy an lòng hơn sau những sóng gió vừa đi qua. Những người đã lập gia đình được sum vầy cùng các thành viên khác vào cuối ngày. 

 

Qua đêm nay (9/1/2026), 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra trôi chảy, êm đẹp. Người làm kinh doanh, buôn bán có cơ hội khẳng định được năng lực của mình trên thương trường. Người làm công ăn lương nhận được sự tin tưởng từ cấp trên, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh. 

Vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người đang yêu may mắn tìm được một nửa yêu thương và cảm thấy thật hạnh phúc vì sự ân cần, chu đáo của đối phương. Người đã lập gia đình hiện đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người.

Qua đêm nay (9/1/2026), 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay (9/1/2026), 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Qua đêm nay (9/1/2026), 3 con giáp chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Sau ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 10/1/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/1/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Sao quốc tế 5 giờ 29 phút trước
Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim

Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim

Sao quốc tế 6 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Sau ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Sau ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/1/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/1/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn