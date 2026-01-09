Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 09/01/2026 16:17

3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Sửu

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Sửu có thể chạm tới cái đích đã đặt ra từ trước. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của con giáp may mắn này trong suốt thời gian qua đã được đền đáp vô cùng xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiếm được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá nhờ các công việc tay trái. Nếu đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua thì là lúc con giáp này có thể yên tâm tận hưởng thành quả.

Về phương diện tình cảm, con giáp này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải bế tắc, con giáp này có thể chia sẻ với đối phương để cùng đồng lòng, chung sức vượt qua sóng gió.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sau ngày mai, người tuổi Mùi sẽ được nhận niềm vui trên lĩnh vực sự nghiệp. Bạn có cách giải quyết vấn đề mới mẻ, giúp tập thể thoát khỏi tình trạng lối mòn trước đó. Đồng thời, bạn dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người nhờ vốn hiểu biết phong phú trong những lĩnh vực chuyên môn. 

Bên cạnh đó, Thổ sinh Kim, người còn độc thân, bạn có thể được giới thiệu cho một đối tượng khá triển vọng. Nếu có thể mở lòng nói chuyện, bạn sẽ nhận ra đôi bên có nhiều điều trùng hợp đến bất ngờ đấy. Các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau để thấu hiểu và chia sẻ hơn.

 

 

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ thu nhập tăng tiến sau ngày mai. Bản mệnh có thể tăng thêm tiền trong túi từ nghề tay trái, chỉ cần chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính. Đường công việc của bản mệnh cũng rất suôn sẻ, đặc biệt là khoản lương thưởng, chế độ hoặc những người làm công chức.

Nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ nên đường tình cảm của người tuổi Ngọ cũng may mắn không kém. Với người độc thân có được những cách nhìn nhận về chuyện tình cảm chín chắn hơn. Bạn được khá nhiều người quý mến nhờ sống ôn hòa, dễ tính.

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận sau ngày 10/1/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận sau ngày 10/1/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Sao quốc tế 32 phút trước
Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim

Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, tài lộc vượng sắc lấn át thiên hạ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tôn Di hứng chịu làn sóng chỉ trích vì vi phạm luật giao thông

Tôn Di hứng chịu làn sóng chỉ trích vì vi phạm luật giao thông

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió

Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Ăn phải thịt hộp làm từ lợn bệnh nguy hiểm đến mức nào?

Ăn phải thịt hộp làm từ lợn bệnh nguy hiểm đến mức nào?

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận sau ngày 10/1/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận sau ngày 10/1/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Hình ảnh mới của Trịnh Sảng: Gương mặt sưng phồng, đường nét cứng đờ

Hình ảnh mới của Trịnh Sảng: Gương mặt sưng phồng, đường nét cứng đờ

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý

Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý

Hậu trường 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Bệnh viện Bạch Mai buộc thôi việc bảo vệ 'ném chăn' người nhà bệnh nhân

Bệnh viện Bạch Mai buộc thôi việc bảo vệ 'ném chăn' người nhà bệnh nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió

Cuối tuần này (10 và 11/1), 3 con giáp được Trời ban Lộc, Phú Quý vô tận, làm gì cũng thuận, phất lên như diều gặp gió

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận sau ngày 10/1/2026

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, tiền trải đầy nhà, vượng đào hoa, thăng tài vận sau ngày 10/1/2026

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

Thiên Ấn song hành, Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp CUNG HỶ PHÁT TÀI trong 5 ngày tới (14/1/2026), vạn sự như ý, tài lộc hanh thông

Thiên Ấn song hành, Chính Tài nâng đỡ, 3 con giáp CUNG HỶ PHÁT TÀI trong 5 ngày tới (14/1/2026), vạn sự như ý, tài lộc hanh thông

Từ ngày 10/1 đến ngày 16/1/2026, 3 con giáp tiền của đầy mình, vàng bạc thì đổ về chất đầy két, giàu sang vô đối, sống đời giàu sang

Từ ngày 10/1 đến ngày 16/1/2026, 3 con giáp tiền của đầy mình, vàng bạc thì đổ về chất đầy két, giàu sang vô đối, sống đời giàu sang