Con nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng giúp, nay bà lại hỏi vay 20 triệu, biết lý do tôi chỉ muốn quỵ ngã

Tâm sự gia đình 09/01/2026 22:35

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt.

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui. 

Mẹ có thể cho anh chị em mượn tiền cả trăm triệu để lập nghiệp, nhưng với con cái mẹ rất khắc khe, đến nỗi chồng mình kể, lúc nhỏ mẹ chẳng cho tiền ăn sáng đối với chị chồng và chồng mình. Chưa kể, mẹ còn nhờ cậu qua đánh đập chồng và chị Hai, lý do rất đơn giản: Vì mẹ nghĩ con hư nên nhờ người qua đánh. Chồng và chị Hai mình bị mẹ chồng bạo hành rất nhiều tới nỗi bây giờ dù thương nhưng vẫn hận mẹ chồng lắm. 

 

Trở lại chuyện vợ chồng mình, lúc mình cưới chồng có nhờ mẹ vay cho 1,5 tỷ để làm ăn. Nhưng trúng lúc dịch, chuyện làm ăn khó khăn, hai vợ chồng chưa kịp xoay sở vốn để trả, thế nên mẹ chồng cứ dựa vào đó mà nói chuyện tiền nong liên tục, đáng chú ý còn lấy đó làm lý do chửi và đuổi 2 vợ chồng mình đi khỏi nhà nhiều lần. Mình vì chuyện này mà rất khó xử, nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào vì dù sao mẹ chồng cũng đã cho 2 đứa mình vay tiền. 

Con nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng giúp, nay bà lại hỏi vay 20 triệu, biết lý do tôi chỉ muốn quỵ ngã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt. Khi 2 vợ chồng mình mua nhà, chỉ có gia đình mẹ đẻ mình ủng hộ, còn mẹ chồng thì không thèm hỏi han tới. Khi vợ chồng mình đặt vấn đề hỏi vay, mẹ bảo ngay là tiền đã chôn vào bất động sản, chưa rút ra được. Vợ chồng mình cũng "ậm ừ" cho xong, rồi tự xoay sở. Tới lúc mẹ qua nhà chơi, vì thích chung cư bọn mình, mẹ đột nhiên bảo sẽ mua 1 căn cho người dì dưới quê để tiện lên săn sóc con gái vừa vào đại học. Lúc đó vợ chồng mình rất buồn, chỉ tủi thân vì tại sao mẹ chẳng đếm xỉa chuyện 2 vợ chồng mình mua nhà, thế nhưng lại rất tích cực đòi sắm ngay 1 căn cho dì chẳng cần hỏi giá. 

Cách đây 1 tháng, lùm xùm quá nhiều chuyện, mẹ chồng cãi nhau rồi từ mặt 2 đứa mình, không cho gặp mặt. Thế nhưng, khi bà bị hư điện thoại, lại nói bóng gió để chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng. Mình buồn lên đến tột độ, hai vợ chồng mình đang rất khó khăn để cày cuốc kiếm tiền trả nợ, lại thêm phần nhiều chi phí phát sinh vì đang nuôi con nhỏ, thế nhưng mẹ chẳng hề quan tâm tụi mình có tiền hay không?

Gần đây, bà mượn vợ chồng mình 20 triệu. Đang thật sự cạn túi vì dốc hết tiền trả nợ ngân hàng, mình đành về mượn ba mẹ đẻ khoảng 10 triệu để gửi mẹ chồng. Thế nhưng, mình thật sự sốc khi biết được, bà dùng số tiền mà mình vất vả có được đó để sắm sửa cho đứa cháu của dì mới lên đại học. 

Mình phải làm gì đây các mom?

nghan...@gmail.com

Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình

Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình

Đợt này tôi đi công tác ở tỉnh. Dự kiến là nửa tháng sẽ về, vậy mà công việc kéo dài đến hơn một tháng. Lâu ngày không gặp vợ, tôi muốn tặng cô ấy một món quà nên mới mua cho cô ấy đôi bông tai, bình thường vợ tôi rất thích đeo bông tai. Vì thế, tôi đoán cô ấy sẽ rất thích.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Tâm sự Eva 3 giờ 59 phút trước
Cứ ngỡ vợ cũ sa cơ lỡ vận, tôi đến châm chọc để rồi nhận cái kết 'đắng ngắt' chỉ sau 3 phút

Cứ ngỡ vợ cũ sa cơ lỡ vận, tôi đến châm chọc để rồi nhận cái kết 'đắng ngắt' chỉ sau 3 phút

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Bị khinh rẻ vì 'ăn cơm trước kẻng', ngày tôi vượt cạn đơn độc, mẹ chồng chỉ thẳng mặt nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng

Bị khinh rẻ vì 'ăn cơm trước kẻng', ngày tôi vượt cạn đơn độc, mẹ chồng chỉ thẳng mặt nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng

Tâm sự Eva 4 giờ 4 phút trước
Con nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng giúp, nay bà lại hỏi vay 20 triệu, biết lý do tôi chỉ muốn quỵ ngã

Con nợ ngập đầu mẹ chồng chẳng giúp, nay bà lại hỏi vay 20 triệu, biết lý do tôi chỉ muốn quỵ ngã

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình

Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Lẻn sang nhà cô hàng xóm gợi cảm lúc nửa đêm, tôi hóa đá khi nhìn thấy thứ dưới lớp áo của cô ta

Lẻn sang nhà cô hàng xóm gợi cảm lúc nửa đêm, tôi hóa đá khi nhìn thấy thứ dưới lớp áo của cô ta

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Vừa cưới xong, cô vợ 'ngoan hiền' đã lộ diện là kẻ khiến tôi nhận ra mình đã sập bẫy một cách cay đắng

Vừa cưới xong, cô vợ 'ngoan hiền' đã lộ diện là kẻ khiến tôi nhận ra mình đã sập bẫy một cách cay đắng

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Vỡ mộng đổi đời khi lấy chồng đại gia, đêm tân hôn tôi chết lặng trước yêu cầu của người chồng giàu có

Vỡ mộng đổi đời khi lấy chồng đại gia, đêm tân hôn tôi chết lặng trước yêu cầu của người chồng giàu có

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Danh tính cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Cứ ngỡ vợ cũ sa cơ lỡ vận, tôi đến châm chọc để rồi nhận cái kết 'đắng ngắt' chỉ sau 3 phút

Cứ ngỡ vợ cũ sa cơ lỡ vận, tôi đến châm chọc để rồi nhận cái kết 'đắng ngắt' chỉ sau 3 phút

Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình

Vừa trao tai đôi khuyên tai quà tặng, tôi chết lặng khi thấy vợ quỳ rạp xuống thú nhận tội lỗi tày đình

Đang lâng lâng sung sướng vì nhẫn kim cương, tôi chết lặng trước lời chúc của chồng và nhận ra cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Đang lâng lâng sung sướng vì nhẫn kim cương, tôi chết lặng trước lời chúc của chồng và nhận ra cuộc hôn nhân này đã đến hồi kết

Tưởng trộm đột nhập, dâu trẻ vác gậy xuống bếp để rồi quỵ ngã khi thấy người đang cặm cụi dưới ánh đèn

Tưởng trộm đột nhập, dâu trẻ vác gậy xuống bếp để rồi quỵ ngã khi thấy người đang cặm cụi dưới ánh đèn