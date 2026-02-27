Đúng ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp ĐỎ VẬN TÀI LỘC, gom hết lộc trời, công danh sự nghiệp vô cùng xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, Nhị Hợp xuất hiện, người tuổi Mão rất coi trọng thể diện. Trong những ngày đầu tiên đi làm, bản mệnh không muốn muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào và sẵn sàng phản kháng khi có người bất đồng ý kiến. Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá nóng nảy và không muốn hợp tác với bạn.

May mắn là Chính Tài nhập cục trong ngày giúp tuổi Mão không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu. Hãy tự thưởng cho bản thân món đồ yêu thích nào đó sau một năm vất vả kiếm tiền.

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, Chính Ấn độ mệnh, người tuổi Mùi quyền cao chức trọng nhận được sự kính nể của mọi người xung quanh. Bản mệnh có thể dẫn dắt cấp dưới đi tới thành công, gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh, con giáp này cũng tìm thấy tiếng nói chung, sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình. Bạn và người ấy cùng chia sẻ mọi việc với nhau, bao gồm cả các kế hoạch đón Tết nên không khí gia đình luôn đầm ấm, yên vui.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/2/2026, tuổi Sửu gặp được Tam Hợp cục nên hôm nay tâm trạng của bạn khá hân hoan và vui vẻ. Bạn trở nên hoạt bát hơn mọi ngày, khả năng ăn nói trôi chảy, dí dỏm khiến bạn trở thành trung tâm mọi cuộc vui.

Lại có Thiên Tài giúp sức nên đường tài lộc của con giáp này khởi sắc rõ ràng. Bên cạnh khoản tiền thưởng từ trước đó, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền mừng tuổi, tiền chúc tết của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, bạn không nên quá sa đà vào các trò đỏ đen kẻo khiến tài khí hao tổn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!