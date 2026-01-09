Bàng hoàng người phụ nữ bị túm tóc, đánh tại hành lang chung cư

Sáng 9/1, chỉ huy Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang kiểm tra, xác minh thông tin một phụ nữ bị hành hung tại khu vực hành lang chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 9/1, mạng xã hội lan truyền video, bài viết của chị N.T.H. - cư dân chung cư CT5-DN2, đường Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, Hà Nội) - phản ánh việc bị một số người được cho là trong một gia đình hành hung tại hành lang chung cư.

Theo nội dung video, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 8-1 tại hành lang tòa nhà, ngay trước cửa căn hộ nhà chị H..

Chị H. cho hay trước đó phát hiện một nam thanh niên có những hành vi không bình thường như sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư...

Thanh niên này cũng nhiều lần sang căn hộ của chị để bấm chuông và có những hành vi không chuẩn mực.

 

Chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng tải thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân, đề nghị ban quản lý tòa nhà lưu ý, xử lý.

Sau khi bài đăng xuất hiện, theo phản ánh của chị H., một số người được cho là người thân của nam thanh niên trên đã chặn đường chị lại tại hành lang chung cư.

Trong đó có một phụ nữ mặc áo đỏ liên tục túm tóc, tát vào mặt, đánh vào đầu, chửi bới, xúc phạm chị H.. Người phụ nữ này còn liên tục có những lời lẽ thách thức chị H. "kiện cả nhà" mình.

Liên quan vụ việc trên, Công an phường Từ Liêm đang kiểm tra, xác minh thông tin vụ việc.

