Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố và tên gọi trên nhãn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng là thuốc chữa bệnh.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc sản phẩm Kem thoa da Tiacortisol do chứa chất bảo quản không công bố và tên gọi khiến người dùng lầm tưởng là thuốc chữa bệnh. Quyết định ban hành tuần này buộc Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh (TP HCM) - đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường - phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm. Doanh nghiệp cần hoàn tất việc xử lý và gửi báo cáo về Cục Dược trước ngày 31/1/2026.

Việc thu hồi xuất phát từ kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Ngãi thực hiện tại hai nhà thuốc thuộc hệ thống Long Châu. Kết quả phân tích cho thấy sản phẩm chứa Propylparaben. Đây là chất bảo quản chống nấm mốc, vi khuẩn thường dùng trong ngành hóa mỹ phẩm, nhưng thành phần này lại không có trong hồ sơ công bố sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp phép. Ngoài vi phạm trên, tên sản phẩm trên nhãn sản phẩm lưu hành ghi "TiACortisol" gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc, trong khi thực tế đây chỉ là mỹ phẩm bôi da.

Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc loại kem bôi da do tên gây hiểu nhầm là thuốc - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật Theo thông tin từ VnExpress, Cục Dược giao Sở Y tế TP HCM trực tiếp giám sát Công ty Thiên Khánh thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy. Cơ quan này sẽ thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu sản xuất hàng giả. Đồng thời, Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thông báo cho các nhà thuốc, điểm bán lẻ trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh sản phẩm nêu trên và trả lại nhà cung cấp. Động thái mạnh tay này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang siết chặt kiểm soát thị trường dược, mỹ phẩm trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật. Chỉ một ngày trước, Cục cũng ra quyết định thu hồi một lô dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thành phần không được phép. Theo số liệu từ Statista, thị trường mỹ phẩm Việt Nam năm 2024 ước đạt quy mô hơn 2,4 tỷ USD, với 90% là hàng nhập khẩu, đặt ra thách thức lớn trong công tác quản lý chất lượng.

