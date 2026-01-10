Bóng bay phát nổ khiến ngọn lửa bao trùm cả cửa ra vào, người phụ nữ vội vã chạy ra khỏi tòa nhà

Nozza Usmanova được bạn bè tặng cho một chiếc bánh sinh nhật kèm bóng bay bơm khí hydro vào ngày 6/1, tại Bukhara, Uzbekistan. Đoạn clip ghi lại cho thấy một người phụ nữ đưa cho cô chiếc bánh có nến và Nozza nhanh chóng thổi tắt chúng. Nhưng đầu nến nóng vẫn khiến bóng bay phát nổ.
Video 1 giờ 8 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý