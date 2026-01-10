Bóng bay phát nổ khiến ngọn lửa bao trùm cả cửa ra vào, người phụ nữ vội vã chạy ra khỏi tòa nhà

Nozza Usmanova được bạn bè tặng cho một chiếc bánh sinh nhật kèm bóng bay bơm khí hydro vào ngày 6/1, tại Bukhara, Uzbekistan. Đoạn clip ghi lại cho thấy một người phụ nữ đưa cho cô chiếc bánh có nến và Nozza nhanh chóng thổi tắt chúng. Nhưng đầu nến nóng vẫn khiến bóng bay phát nổ.

