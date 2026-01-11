Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 11/01/2026 03:30

3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông. Những nỗ lực của tuổi Hợi đã đến lúc được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh được cấp trên khen ngợi và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đây là cơ hội để con giáp này thể hiện bản lĩnh của mình, giúp ích rất nhiều cho con đường thăng tiến sau này.‏

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn cũng sẽ chuyển biến tích cực. Đào hoa nở rộ giúp bản mệnh hóa giải được phần nào các mâu thuẫn với nửa kia của mình. Người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Các cặp đôi có khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ cùng nhau.

 

Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mặc dù khó tránh khỏi các khó khăn hay rắc rối bất ngờ, nhưng nhờ sự thông minh mà con giáp này hoàn toàn có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Những thành quả mà bản mệnh đạt được luôn được cấp trên coi trọng và đánh giá cao.‏ Bản mệnh làm ra tiền nhưng khó giữ được vì có điềm báo hao tài tốn của do kẻ tiểu nhân quấy phá.

 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh trở nên khả quan không ngờ đến. Đào hoa vượng đem lại cho con giáp này nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu có thể tính chuyện trăm năm. Cuộc sống hôn nhân luôn được hòa thuận và ấm êm.

Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi được đánh giá cao trong thời điểm tới. Tử vi báo hiệu con giáp này đang nhận được khá nhiều sự hậu thuẫn và ủng hộ từ những người xung quanh. Nếu tiếp tục giữ phong độ này thì người tuổi Sửu sẽ sớm được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Ngoài ra, công việc tốt mang lại cho bản mệnh nguồn thu rủng rỉnh.‏

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hài hòa đẹp đẽ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng quá chủ quan mà dành ít sự quan tâm cho đối phương. Thời gian có thể làm xa cách bất cứ mối quan hệ nào, huống hồ là chuyện yêu đương có nhiều điều không thể nói trước.

Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Xe máy va chạm với ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm

Xe máy va chạm với ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm

Đời sống 29 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/1/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/1/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Cuối ngày hôm nay (11/1/2026), 3 con giáp sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', rinh tiền vàng về đầy nhà, tình duyên trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Bắt gặp osin ăn mặc 'mát mẻ' rời nhà lúc 12 giờ đêm, tôi đi theo để rồi ngã ngửa khi thấy danh tính người đàn ông đợi cô ta ở đầu ngõ

Bắt gặp osin ăn mặc 'mát mẻ' rời nhà lúc 12 giờ đêm, tôi đi theo để rồi ngã ngửa khi thấy danh tính người đàn ông đợi cô ta ở đầu ngõ

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
3 đêm liền mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà chị hàng xóm, tôi chết sững khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra lúc rạng sáng

3 đêm liền mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà chị hàng xóm, tôi chết sững khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra lúc rạng sáng

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước
Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm để đưa một thứ khiến tôi sởn gai óc

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Video call nhầm cho bố chồng lúc nửa đêm, tôi điếng người thấy 'thứ' đang nhúc nhích sau lưng ông

Tâm sự 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Nữ sinh bất ngờ ngã gục, tử vong bất thường sau khi tan học ở TP.HCM

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp vận trình bùng nổ, làm ăn hưng phát, của nả dồn dập vào nhà, kim tiền bạc vàng tăng vọt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/1/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/1/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào nhà

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 11/1/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/1/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'