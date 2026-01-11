Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Tâm sự 11/01/2026 11:40

Cách đó vài hôm, tôi nhận lời mời đi họp lớp với bạn. Dù sao thì sau tất cả, tôi cũng cần cân bằng cuộc sống để chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Nhưng điều mà tôi không ngờ là hôm ấy, người thích tôi năm xưa cũng đến. Anh đã thành đạt, không những vậy còn tỏ tình với tôi.

Chuyện phải kể từ 5 năm trước, khi tôi vẫn đang học đại học. Nói chẳng phải khoe, ngày đó tôi được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng nổi bật chỉ có hai người, một người mọt sách học giỏi, một người ăn chơi, có gia đình khá giả.

Cuối cùng, tôi chọn yêu người học trên mình 2 khóa, cũng là người ăn chơi trác táng kia. Hồi đầu chúng tôi rất hợp ý nhau. Tôi còn nghĩ người đàn ông ấy thật lòng thật dạ với mình. Thế nhưng yêu đến năm thứ 5 thì anh ta bắt đầu dở chứng. Chúng tôi sống chung, thành ra anh ta luôn cảm thấy nhàm chán nên đã tìm đến người phụ nữ khác. 

Tôi vẫn nhớ như in, khi tôi biết mình có thai, anh ta tỏ ra rất hoảng hốt. Cả đêm hôm ấy, anh ta thề sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con. Vậy mà chiều ngày hôm sau khi tôi đi làm trở về, nhà cửa đã sạch bách. Tôi nhấc máy gọi điện thì thuê bao, đến tận nhà thì không ai mở cửa, bố mẹ anh còn nói chẳng biết tôi có mèo mỡ bên ngoài hay không. Vì thế, ông bà không chấp nhận một đứa con dâu chửa trước.

Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đó vài hôm, tôi nhận lời mời đi họp lớp với bạn. Dù sao thì sau tất cả, tôi cũng cần cân bằng cuộc sống để chuẩn bị làm mẹ đơn thân. Nhưng điều mà tôi không ngờ là hôm ấy, người thích tôi năm xưa cũng đến. Anh đã thành đạt, không những vậy còn tỏ tình với tôi.

Mọi người biết ý nên ăn xong thì bảo anh đưa tôi về nhà. Chẳng biết thế nào, khi về đến nhà, tôi lại mời anh uống tiếp. Kết quả là cả hai đã qua đêm với nhau. Sau hôm ấy, chúng tôi chính thức thành một cặp, tôi còn nghĩ sẽ giấu chuyện này để anh làm bố của con mình, dù sao thì cái thai cũng chỉ nhanh hơn một tháng so với bình thường.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau khi anh biết tôi có em bé. Thế rồi mỗi lần chồng tôi bảo đưa vợ đi siêu âm, tôi lại từ chối. Cho đến hôm ấy, anh mới thở dài: "Em nghĩ anh chưa biết chuyện à? Anh biết rồi, nhưng trẻ con không có tội, anh lại yêu em. Em yêu tâm, anh sẽ xem nó như con ruột".

Thì ra khi biết tôi tìm được hạnh phúc mới, người yêu cũ đã nhắn tin cho chồng tôi nói hết mọi chuyện. Đến nước ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ dập đầu cảm ơn chồng. Có lẽ kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được người đàn ông vĩ đại như vậy...

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Con tôi 6 tuổi thì cho đi học cấp 1. Tôi đỡ bận bịu hơn. Công việc văn phòng nên cũng nhàn rỗi. Chồng tôi ngày càng lơ đãng vợ. Tôi thì lại ngày càng rảng giang, có thời ăn diện, trang điểm đẹp. Nhưng chồng vẫn không ngó ngàng đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Hậu trường 3 giờ 4 phút trước
Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Gã chồng vô lương tâm cười cợt trong đám tang mẹ, vừa thấy vợ cũ xuất hiện liền giới thiệu một câu khiến vợ mới tái mặt

Gã chồng vô lương tâm cười cợt trong đám tang mẹ, vừa thấy vợ cũ xuất hiện liền giới thiệu một câu khiến vợ mới tái mặt

Hí hửng nhận 200 triệu 'tiền bồi dưỡng' của sếp, tôi ngã quỵ khi nghe anh thú nhận sự thật về đứa trẻ trong bụng

Hí hửng nhận 200 triệu 'tiền bồi dưỡng' của sếp, tôi ngã quỵ khi nghe anh thú nhận sự thật về đứa trẻ trong bụng

Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, sự thật về kế hoạch tiếp cận khiến tôi sởn gai óc

Bạn thân 'đứng hình' khi thấy chồng tôi ra chào, sự thật về kế hoạch tiếp cận khiến tôi sởn gai óc

Bắt gặp osin ăn mặc 'mát mẻ' rời nhà lúc 12 giờ đêm, tôi đi theo để rồi ngã ngửa khi thấy danh tính người đàn ông đợi cô ta ở đầu ngõ

Bắt gặp osin ăn mặc 'mát mẻ' rời nhà lúc 12 giờ đêm, tôi đi theo để rồi ngã ngửa khi thấy danh tính người đàn ông đợi cô ta ở đầu ngõ

3 đêm liền mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà chị hàng xóm, tôi chết sững khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra lúc rạng sáng

3 đêm liền mất ngủ vì tiếng động 'mờ ám' nhà chị hàng xóm, tôi chết sững khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra lúc rạng sáng