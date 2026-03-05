Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Sao Việt 05/03/2026 08:27

Nhiều năm qua, tình trạng sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ xuống dốc vì bệnh u xương hàm, nam ca sĩ qua đời ở bang Texas, Mỹ ngày 1/3.

Theo thông tin từ Tri Thức - Znews đồng nghiệp thân thiết của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ cho biết anh qua đời vào ngày 1/3 (giờ địa phương) tại tiểu bang Texas, Mỹ.

Theo anh Duy Trường, gia đình đang lo liệu tang lễ cho nam ca sĩ. Đại diện gia đình sẽ đưa ra cáo phó sớm.

Kasim Hoàng Vũ mất sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Những ngày cuối đời, sức khỏe của nam ca sĩ rất yếu.

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 - Ảnh 1

Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Vnexpress nhiều năm qua, tình trạng sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ xuống dốc vì bệnh u xương hàm. Ca sĩ từng trải qua ca mổ khớp xương hàm và cổ, khiến gương mặt lệch, một phần cằm biến dạng. Anh chỉ ăn được thức ăn mềm, hạn chế hoạt động cơ hàm nên sụt cân. Năm 2024, anh tái phát bệnh, phải mổ lần hai. 

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam.Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với khán giả bằng chất giọng và phong cách khỏe khoắn, đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

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Từ khóa:   Kasim Hoàng Vũ sao Việt Giải trí

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