24/12/2025

Ngày 23/12, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Hoa ngọc lan nở, người lại đến” chính thức khai máy. Poster đơn nhân vật Đổng Trúc Quân do Dương Tử thủ vai lập tức bùng nổ mạng xã hội.

Bộ phim “Hoa ngọc lan nở, người lại đến” chính thức khai máy. Poster đơn nhân vật Đổng Trúc Quân do Dương Tử thủ vai lập tức bùng nổ mạng xã hội.

Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời đầy gian truân, sóng gió và cũng huy hoàng của doanh nhân Đổng Trúc Quân, người sáng lập khách sạn Cẩm Giang, Thượng Hải. Từ một cô gái sinh ra trong nghèo khó, Đổng Trúc Quân kết hôn với một nhà cách mạng, sau đó ly hôn và tự mình gây dựng sự nghiệp. Bà đã phá bỏ xiềng xích của số phận, tự tin theo đuổi tự do và viết nên huyền thoại về cuộc đời mình.

Đội ngũ sản xuất phim là những nhân vật có tên tuổi. Đạo diễn Dương Dương từng chỉ đạo “Mộng hoa lục”, “Phàm nhân tu tiên”, “Tương dạ”.

Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi - Ảnh 1

Biên kịch Phan Phác - người chấp bút của “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” - đã mất 18 tháng chỉnh sửa 12 phiên bản kịch bản cho phim mới của Dương Tử. Stylist Hoàng Vi thì thiết kế hàng nghìn bộ phục trang thêu tay cho bộ phim.

Tuy nhiên, điều gây bàn tán nhiều nhất trong ngày khai máy là việc nam chính đến nay vẫn chưa được công bố chính thức.

Mặc dù thông cáo báo chí của nhà sản xuất gọi Dương Tử là nữ chính. Nhưng trên một số nền tảng khác đã xuất hiện cái tên Âu Hào với vị trí nam chính, xếp ngang hàng thứ bậc với Dương Tử.

Trong poster đôi, Dương Tử được nhấn mạnh với danh xưng “lần đầu đảm nhận vai nhân vật lịch sử có thật”, trong khi độ sâu vai diễn của Âu Hào bị làm mờ, từ đó dẫn đến tranh cãi giữa cộng đồng fan hai bên về việc ai mới là “nhân vật trung tâm tuyệt đối”.

Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi - Ảnh 2

Người trong ngành cho rằng, kiểu “đấu đá ngầm” này không hiếm gặp khi các diễn viên hàng đầu hợp tác với nhau. Đặc biệt, Dương Tử những năm gần đây liên tục đảm nhận phim cổ trang như "Trường tương tư", “Quốc sắc phương hoa”, “Gia nghiệp”... cô cần tác phẩm mới để chuyển hướng diễn xuất.

Âu Hào thì muốn thoát khỏi hình tượng “người đàn ông cứng rắn”, thể hiện hành trình phức tạp của Hạ Chi Thời - từ một nhà cách mạng trở thành kẻ phản diện.

Nhưng trong ngày khai máy, người đứng cạnh Dương Tử không phải Âu Hào mà là Lý Trình Bân. Cùng lúc đó, cư dân mạng tiếp tục bàn tán xôn xao về danh tính nam chính, một số diễn viên thực lực như Chu Á Văn, Hoàng Hiên được nhắc đến.

Về phía Dương Tử, để đảm nhận nhân vật Đổng Trúc Quân, cô đã luyện tập tiếng Thượng Hải, tiếng Nhật và trà đạo. Nữ diễn viên còn đích thân đến viếng mộ Đổng Trúc Quân bày tỏ lòng tôn kính.

Những người tỏ ra nghi ngại cho rằng, hình tượng trong phim ngôn tình ngọt ngào trước đây của Dương Tử khó gánh được chiều sâu của nhân vật lịch sử.

'Gia nghiệp' của Dương Tử bị đạo nhái khi còn chưa lên sóng

Mới đây, chủ đề “Gia nghiệp chưa chiếu đã hot” nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm mảng giải trí, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đối với vụ việc cũng như đối với chính bộ phim.

