Lý do Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa 'nên duyên' trong phim mới gây tranh cãi

Sao Việt 12/11/2025 17:20

Nhiều khán giả phản đối nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận vai nữ chính trong dự án phim cổ trang 'Tướng môn Độc Hậu'.

Mới đây, nhiều người cho rằng, Mạnh Tử Nghĩa đã ngoài 30 tuổi, không còn phù hợp với hình tượng “thiếu nữ tuổi hoa” trong truyện gốc, lại hơn Vương Hạc Đệ bốn tuổi nên dễ tạo cảm giác “lệch vai”. Họ chỉ ra các dự án trước của cô như "Phù thế song kiều" hay "Đào hoa ánh giang sơn" đều không đạt hiệu ứng tốt, cho rằng Mạnh Tử Nghĩa “không đủ sức gánh phim”.

Khán giả còn đưa ra các luận điểm về “sức mua yếu”, “thiếu đại ngôn thương hiệu”, “truyền thông kém” và “một màu với quá nhiều phim cổ trang”, đồng thời lo ngại nữ diễn viên sẽ “mất sức hút thương mại” khi bước sang tuổi 33. Họ khẳng định đầu tư cho cô “là phi vụ lợi nhuận thấp”.

Lý do Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa 'nên duyên' trong phim mới gây tranh cãi - Ảnh 1

Mạng xã hội chia làm nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng khán giả yêu mến Vương Hạc Đệ đã đi quá xa, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng nghệ sĩ nữ.

Nhiều bình luận chỉ ra việc chỉ trích Mạnh Tử Nghĩa trong khi bỏ qua năng lực của nam diễn viên Vương Hạc Đệ là hành động mang tính phân biệt giới.

Từ một dự án phim cổ trang, "Tướng môn Độc Hậu" nhanh chóng biến thành tâm điểm tranh cãi. Các khán giả yêu mến Đinh Vũ Hề, Lý Lan Địch cũng bị kéo vào cuộc, khi tin đồn “tráo vai” và “giành phiên vị” xuất hiện tràn lan. Đơn vị sản xuất Tân Lệ từng được xem là hãng phim uy tín hiện phải đối mặt với áp lực lớn khi bị cộng đồng mạng “ném đá” vì để lộ quá nhiều ồn ào nội bộ.

Dù chưa có thông tin chính thức từ đoàn phim về những tranh cãi này nhưng vụ việc này cho thấy ê-kíp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về tâm lý, chiến lược quảng bá phim.

Tranh cãi Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Mạnh Tử Nghĩa trong 'Tướng Môn Độc Hậu'

Tranh cãi Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Mạnh Tử Nghĩa trong 'Tướng Môn Độc Hậu'

Với sức hút sẵn có của nguyên tác và tên tuổi Vương Hạc Đệ, Tướng môn độc hậu được dự đoán trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý nhất thời gian tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp gặt hái nhiều may mắn, bất ngờ giàu có rực rỡ, an nhàn hưởng Phú Quý, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Nửa cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp gặt hái nhiều may mắn, bất ngờ giàu có rực rỡ, an nhàn hưởng Phú Quý, thiên hạ hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 13/11/2025, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lý do Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa 'nên duyên' trong phim mới gây tranh cãi

Lý do Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa 'nên duyên' trong phim mới gây tranh cãi

Sao Việt 2 giờ 39 phút trước
Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Thông tin MỚI vụ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Trong tháng cuối cùng của năm 2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia, sống trong sa hoa, Phú Quý

Trong tháng cuối cùng của năm 2026, 3 con giáp 'hốt rổ bạc núi vàng', tài khoản nảy số tưng bừng, đổi vận thành đại gia, sống trong sa hoa, Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Triệu Lộ Tư hợp tác với ông chủ cũ, hơn 3 triệu người mong sao nữ trở lại

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thanh Hiền kết hôn lần 2

Hậu trường 3 giờ 35 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ 5 ngày 13/11, 3 con giáp có Tam Hội phù trợ, đụng đâu trúng đó, cầu được ước thấy, giàu có hơn người, sống không cần lo lắng

Đúng 12h trưa mai, thứ 5 ngày 13/11, 3 con giáp có Tam Hội phù trợ, đụng đâu trúng đó, cầu được ước thấy, giàu có hơn người, sống không cần lo lắng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

Phép màu không xảy ra: Tìm thấy thi thể chú rể 23 tuổi nghi nhảy sông trong ngày cưới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình trạng mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giữa tin đồn 'rạn nứt hôn nhân'

Tình trạng mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giữa tin đồn 'rạn nứt hôn nhân'

Nghệ sĩ đột quỵ khi tập thể dục: Đâu là nguyên nhân chính?

Nghệ sĩ đột quỵ khi tập thể dục: Đâu là nguyên nhân chính?

Sao Việt mua đồ hiệu: Đàm Thu Trang được biệt đãi như phim, phòng riêng, mẫu diễn... và hơn thế

Sao Việt mua đồ hiệu: Đàm Thu Trang được biệt đãi như phim, phòng riêng, mẫu diễn... và hơn thế

Hai nữ nghệ sĩ suy kiệt sức khỏe trong cuộc chiến ly hôn với chồng Tây

Hai nữ nghệ sĩ suy kiệt sức khỏe trong cuộc chiến ly hôn với chồng Tây

HIEUTHUHAI: Từ nhân viên bê phở thành "ngôi sao tiền tỷ", bạn gái đẹp như Hoa hậu

HIEUTHUHAI: Từ nhân viên bê phở thành "ngôi sao tiền tỷ", bạn gái đẹp như Hoa hậu

Lý Nhã Kỳ mua hàng hiệu: Loạt túi 50 tỷ, "sếp" Chanel bay từ Paris sang giúp thử đồ

Lý Nhã Kỳ mua hàng hiệu: Loạt túi 50 tỷ, "sếp" Chanel bay từ Paris sang giúp thử đồ