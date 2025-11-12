Nhiều khán giả phản đối nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận vai nữ chính trong dự án phim cổ trang 'Tướng môn Độc Hậu'.

Mới đây, nhiều người cho rằng, Mạnh Tử Nghĩa đã ngoài 30 tuổi, không còn phù hợp với hình tượng “thiếu nữ tuổi hoa” trong truyện gốc, lại hơn Vương Hạc Đệ bốn tuổi nên dễ tạo cảm giác “lệch vai”. Họ chỉ ra các dự án trước của cô như "Phù thế song kiều" hay "Đào hoa ánh giang sơn" đều không đạt hiệu ứng tốt, cho rằng Mạnh Tử Nghĩa “không đủ sức gánh phim”.

Khán giả còn đưa ra các luận điểm về “sức mua yếu”, “thiếu đại ngôn thương hiệu”, “truyền thông kém” và “một màu với quá nhiều phim cổ trang”, đồng thời lo ngại nữ diễn viên sẽ “mất sức hút thương mại” khi bước sang tuổi 33. Họ khẳng định đầu tư cho cô “là phi vụ lợi nhuận thấp”.

Mạng xã hội chia làm nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng khán giả yêu mến Vương Hạc Đệ đã đi quá xa, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng nghệ sĩ nữ.

Nhiều bình luận chỉ ra việc chỉ trích Mạnh Tử Nghĩa trong khi bỏ qua năng lực của nam diễn viên Vương Hạc Đệ là hành động mang tính phân biệt giới.

Từ một dự án phim cổ trang, "Tướng môn Độc Hậu" nhanh chóng biến thành tâm điểm tranh cãi. Các khán giả yêu mến Đinh Vũ Hề, Lý Lan Địch cũng bị kéo vào cuộc, khi tin đồn “tráo vai” và “giành phiên vị” xuất hiện tràn lan. Đơn vị sản xuất Tân Lệ từng được xem là hãng phim uy tín hiện phải đối mặt với áp lực lớn khi bị cộng đồng mạng “ném đá” vì để lộ quá nhiều ồn ào nội bộ.

Dù chưa có thông tin chính thức từ đoàn phim về những tranh cãi này nhưng vụ việc này cho thấy ê-kíp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về tâm lý, chiến lược quảng bá phim.

