Sáng 27/12, xảy ra vụ tai nạn lật xe khách tại đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai).

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h sáng ngày 27/12, tại thôn Tàng Linh, xã Bản Mù (cũ) nay là xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Một xe khách 29 chỗ chở khoảng 18 người đang lưu thông thì bất ngờ mất phanh lật ngửa.

Lãnh đạo xã Phình Hồ cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực ứng cứu tại hiện trường. Hiện tại, đã ghi nhận 8 người tử vong, nhiều người bị thương nặng.

Qua quan sát, khu vực xảy ra tai nạn có địa hình dốc kéo dài. Công an nhận định khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa đoạn chân dốc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết - ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu người bị thương với ưu tiên cao nhất là hạn chế thiệt hại về người.

UBND tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình có nạn nhân tử vong và người bị thương.

