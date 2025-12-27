Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h55 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, nhận được tin báo của người dân về việc có vụ cháy xảy ra ở một cửa hàng kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 27/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã Hòa Phú vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong do ngạt khói.

Vụ cháy khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong do ngạt khói. Nạn nhân là anh H.K.D. (35 tuổi), vợ là chị T.T.T.N. (28 tuổi) và 2 con trai là cháu H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi).

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng điều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Căn nhà cháy là nhà cấp 4, diện tích cháy khoảng 130m2.

Lực lượng cảnh sát đã cứu sống được cháu trai 1 tháng tuổi (con trai út của vợ chồng anh D.).

Hiện trường vụ cháy cửa hàng kinh doanh điện nước - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một người hàng xóm của anh D. kể lại khoảng 2 giờ 40 phút, trong lúc đang ngủ thì ông nghe tiếng nổ nhỏ. Ông bật dậy tìm hiểu thì phát hiện bảng hiệu phía trước căn nhà của anh D. bị cháy - nghi chập điện từ trụ điện sát đó. Ông liền hô hoán vợ con và người dân xung quanh chạy ra đường và chữa cháy.

Ngay sau đó, người dân dùng các vòi nước và búa đập cửa nhà anh D. Tuy nhiên, nước yếu, cửa nhà là cửa cuốn và khóa trong nên việc chữa cháy không hiệu quả.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở nửa phía trước căn nhà. Lực lượng cứu hỏa cũng có mặt nhưng căn nhà rộng, nhiều vật dụng dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Hải - một trong những người tham gia đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ông Nguyễn Ngọc Hải (ngụ xã Hòa Phú) cho biết nghe thông tin vụ cháy, ông chạy tới thì khoảng một nửa căn nhà phía trước đang cháy dữ dội. Lúc này, lực lượng chức năng và người dân đã dùng búa đập bức tường phía sau để vào cứu người.

Khi ông Hải và lực lượng chức năng vào được thì khu vực phía sau vẫn chưa bị cháy nhưng khói độc dày đặc.

Ông Hải cùng mọi người đưa tất cả 5 nạn nhân ra ngoài rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

"Lúc phát hiện, người cha trong tư thế nằm sấp, ôm con nhỏ 1 tháng tuổi trong lòng. Chúng tôi nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài nhưng cha mẹ và 2 con đã tử vong, riêng cháu 1 tháng tuổi hiện đang được cấp cứu. Các nạn nhân tử vong chủ yếu do bị ngạt khí độc chứ trên người chưa bị cháy" - ông Hải nhớ lại.

Theo ông Hải, sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, khu vực phía sau nhà tiếp tục bốc cháy toàn bộ...