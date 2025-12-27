Vụ cháy nhà làm 4 người tử vong: Bố ôm chặt che chắn, con 1 tháng tuổi thoát chết

Ngày 27/12, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết ông đang có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà khiến bốn người tử vong để nắm bắt tình hình, có hướng hỗ trợ, lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 27/12, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Nạn nhân là vợ chồng anh H.K.D. (35 tuổi), chị T.T.T.N. (28 tuổi) cùng 2 con trai là cháu H.B.H. (8 tuổi), H.B.L. (4 tuổi).

Nạn nhân duy nhất còn sống là cháu Sữa (tên thường gọi của cháu bé con út vợ chồng anh D.) mới 1 tháng tuổi. Gia đình anh D. sở hữu 2 căn nhà kinh doanh thiết bị điện nước liền kề, tọa lạc tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ cháy để thu thập tài liệu về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. 

Căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn khiến bốn người tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nhiều nhân chứng có mặt ở hiện trường cho biết, gia đình anh D. thuộc hộ khá giả ở địa phương, sống rất chan hòa, vui vẻ với mọi người.

"Trong vụ hoả hoạn, anh D. đã ôm chặt con trai nhỏ 1 tháng tuổi trong lòng để che chắn nên khi cơ quan chức năng vào bên trong phát hiện cháu bé còn sống và kịp thời đưa đi cấp cứu", ông Nam (52 tuổi, trú tại xã Hòa Phú) cho hay.

Anh Thư (34 tuổi, trú thôn Đoàn Kết) - nhà sát với cửa hàng anh D. - cho biết, hơn 2h sáng nay, anh nghe tiếng hô hoán của người dân về việc có cháy nên bừng tỉnh. Phát hiện cháy rất lớn, anh Thư cùng người dân tìm cách phá khóa cửa nhưng không được nên dùng vòi nước xịt vào bên trong nhưng đám cháy rất lớn nên không thể dập lửa.

"Cơ quan chức năng đã phá một phần tường của gia đình tôi để vào bên trong cứu các nạn nhân. Vụ hỏa hoạn thật kinh khủng và tang thương", anh Thư chia sẻ.

 

Bên trong cửa hàng có nhiều thiết bị điện, nước và các vật liệu dễ bắt lửa nên lửa bùng phát rất nhanh - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bên trong cửa hàng có nhiều thiết bị điện, nước và các vật liệu dễ bắt lửa nên lửa bùng phát rất nhanh. Thiệt hại về tài sản đang được kiểm đếm, chưa công bố con số.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết đã chỉ đạo Công an xã cùng lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ trong công tác khám nghiệm hiện trường và tổ chức mai táng cho gia đình.

"Hiện, cháu bé 1 tháng tuổi may mắn sống sót trong vụ cháy được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bước đầu, chính quyền xã sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng để lo công tác mai táng cho gia đình nạn nhân", ông Hậu cho hay.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bé trai 1 tháng tuổi bị bỏng ở cổ và mặt, đang được theo dõi tình trạng bỏng đường hô hấp và đang được điều trị tại Khoa Nhi sơ sinh.

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, ăn vội miếng bánh trước khi tiếp tục nhiệm vụ.

