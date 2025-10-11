Vương Hạc Đệ được khen tinh tế trên phim trường 'Cá mặn phi thăng' vì lý do này

Sao quốc tế 11/10/2025 18:15

Mới đây, một nhân viên đoàn phim đã chia sẻ câu chuyện nhỏ nhưng cho thấy rõ sự chu đáo của nam diễn viên Vương Hạc Đệ, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong quá trình quay bộ phim “Cá mặn phi thăng”, Vương Hạc Đệ tiếp tục khiến ê-kíp và khán giả ngưỡng mộ. Bởi vì anh không chỉ chuyên nghiệp trong công việc mà còn bởi tính cách ấm áp, tinh tế và đầy trách nhiệm. Mới đây, một nhân viên đoàn phim đã chia sẻ câu chuyện nhỏ nhưng cho thấy rõ sự chu đáo của nam diễn viên, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, trong một lần di chuyển đến địa điểm quay bằng xe bán tải, do lượng người trên xe khá đông, một nhân viên phải ngồi ở mép. Thấy vậy, Vương Hạc Đệ lập tức kéo người này lại và nhắc nhở: “Chỗ đó nguy hiểm lắm, mau ngồi xuống, không được ngồi ở đó đâu.” Hành động tuy đơn giản nhưng thể hiện sự quan tâm chân thành của nam diễn viên đối với đồng nghiệp, khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Vương Hạc Đệ được khen tinh tế trên phim trường 'Cá mặn phi thăng' vì lý do này - Ảnh 1

Nhân viên này cũng cho biết, trong đoàn phim, mọi người thường gọi Vương Hạc Đệ bằng biệt danh thân mật là “đại ca” hoặc “Đệ Đệ”. Dù là ngôi sao nổi tiếng, anh không hề tỏ ra xa cách mà luôn đối xử chân thành, gần gũi với các thành viên trong ê-kíp.

Được biết, “Cá mặn phi thăng” là dự án mới của Vương Hạc Đệ, đánh dấu màn tái xuất của anh trên màn ảnh sau loạt thành công của “Thương lan quyết” và “Dĩ ái vi doanh”. Với phong cách làm việc nghiêm túc, tinh thần chuyên nghiệp và tính cách giàu tình cảm, Vương Hạc Đệ ngày càng khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Hoa ngữ.

Câu chuyện nhỏ này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận tích cực. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cảm kích trước hình ảnh một nam diễn viên vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, luôn quan tâm đến những người xung quanh, là hình mẫu hiếm có giữa môi trường làm việc căng thẳng của phim trường.

Vương Hạc Đệ được khen tinh tế trên phim trường 'Cá mặn phi thăng' vì lý do này - Ảnh 2

Cá Muối Phi Thăng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trọng Quan Ám Độ, là tác phẩm đầu tiên trong dòng phim tiên hiệp không có tuyến tình cảm chính. Tác phẩm theo chân Tống Tiềm Cơ (Vương Hạc Đệ), cuộc đời gập ghềnh của một kẻ tu tiên đầy trắc trở.

Nửa đời đầu, Tống Tiềm Cơ chỉ là một phàm nhân yếu đuối, bôn ba tính kế với mong ước nhỏ nhoi là tìm được một tia sáng để có thể phi thăng lên cảnh giới cao hơn. Thế nhưng, mọi cố gắng đều đổi lấy sự ly tán của người thân và nỗi cô độc sâu sắc. Nửa đời sau, hắn đã trở thành đại cao thủ tu tiên, dũng cảm hi sinh vì nhân loại, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận nghiệt ngã, ôm trong lòng mối hận mà khuất núi.

Cái chết không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu mới khi Tống Tiềm Cơ phát hiện ra sự tồn tại của “Thiên mệnh chi tử”, người được trời định sẽ cứu rỗi thế gian. Nhưng người ấy còn chưa trưởng thành, thì mọi nhân vật phụ khác đều không có cơ hội tỏa sáng, thậm chí hắn còn chẳng được đóng vai phụ, cùng lắm chỉ là một đạo cụ vô tri.

Khi trùng sinh về quá khứ, Tống Tiềm Cơ quyết định từ bỏ con đường tu tiên khắc nghiệt, chọn cuộc sống ung dung như một “cá muối” bình thường: ngủ nướng, phơi nắng, ngắm mây trời, xem hoa nở, và cuối đời chỉ mong được an nghỉ nơi một mộ phần phong thủy tốt đẹp.

 

 

Những nhận xét chân thành của Lưu Đào nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

