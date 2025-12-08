Diễn viên Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico là ai?

Đời sống 08/12/2025 05:10

Rạng sáng 6/12, hoa hậu Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) báo bị mất túi xách đựng máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt, thẻ tín dụng và các vật dụng cá nhân khi tham gia sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên.

Theo thông tin từ VnExpress, công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) tới cơ quan công an vào sáng 6/12 để trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị, gồm thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác. Hoa hậu Mexico bị mất tài sản khi tham gia một sự kiện sự kiện thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo, tại Quảng trường Lâm Viên.

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico là ai? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối 6/12, công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái - người lấy trộm túi xách chứa nhiều tài sản giá trị của Hoa hậu Mexico. Tại cơ quan công an, Nguyễn Lâm Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp lại tài sản đã lấy trộm.

Theo thông tin từ Tri thức - ZNews, Nguyễn Lâm Thái sinh năm 2000 tại TP.HCM, từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Bên cạnh vai trò diễn viên, người này còn có một số hoạt động trong lĩnh vực hoa hậu hay sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico là ai? - Ảnh 2
Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an - Ảnh: ZNews

Trên trang cá nhân với gần 70.000 lượt theo dõi, Lâm Thái thường xuyên chia sẻ các bức hình chụp cùng thí sinh tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, hay hỗ trợ công việc hậu trường tại một số show hoa hậu.

Ngoài ra, đối tượng cũng xây dựng hình ảnh là một người chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Nhiều clip Lâm Thái đi làm từ thiện thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trước đó, vào năm 2022, Nguyễn Lâm Thái khoe được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu "Đại sứ Sinh viên Việt Nam Toàn cầu" trong chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế.

Hiện tại, vụ việc Nguyễn Lâm Thái trộm cắp tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh

Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh

Không khí tang thương bao trùm tang lễ của bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán bún ốc tại đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vào rạng sáng ngày 5/12.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên Nguyễn Lâm Thái trộm túi xách tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Hậu trường 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Chăm sóc trẻ bị viêm đường hô hấp trên thế nào cho đúng?

Chăm sóc trẻ bị viêm đường hô hấp trên thế nào cho đúng?

Chăm sóc con 56 phút trước
Dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch, người sáng lập nói gì?

Dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch, người sáng lập nói gì?

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Khám phá lợi ích tuyệt vời của trứng ngỗng đối với sức khỏe và những đại kỵ nên tránh

Khám phá lợi ích tuyệt vời của trứng ngỗng đối với sức khỏe và những đại kỵ nên tránh

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Diễn viên Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico là ai?

Diễn viên Nguyễn Lâm Thái vừa bị bắt vì trộm túi xách của hoa hậu Mexico là ai?

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
5 công dụng làm đẹp của mặt nạ sữa chua không đường, chị em mà không biết thì quá thiệt thòi

5 công dụng làm đẹp của mặt nạ sữa chua không đường, chị em mà không biết thì quá thiệt thòi

Chăm sóc da 1 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 8/12/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Sau hôm nay, thứ Hai 8/12/2025, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/12/2025), Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/12/2025), Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 8/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mão tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân công việc lao đao, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Tử vi thứ Hai 8/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mão tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân công việc lao đao, coi chừng tiểu nhân quấy phá

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Bước qua tuần mới (8/12 đến 14/12), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/12/2025, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét Lộc, sớm thành đại gia, giàu sang Phú Quý đổi đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/12/2025, 3 con giáp tay trái chạm vàng, tay phải vét Lộc, sớm thành đại gia, giàu sang Phú Quý đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch, người sáng lập nói gì?

Dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch, người sáng lập nói gì?

Ứng cứu tàu cá TP.HCM chìm trên biển Quảng Trị, 4 ngư dân được cứu sống gần đảo Hòn La

Ứng cứu tàu cá TP.HCM chìm trên biển Quảng Trị, 4 ngư dân được cứu sống gần đảo Hòn La

Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Bắt giữ tài xế công nghệ đâm chủ quán vì mâu thuẫn xin nước đá ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/12/2025: Dự báo tiếp tục tăng nhưng người mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Xe bán tải chở 4 người gặp tai nạn, lao xuống suối trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt

Bắt nóng đối tượng trộm túi xách của hoa hậu Mexico khi dự sự kiện ở Đà Lạt