Ngày 8/12, Công an phường Bình Trưng, TPHCM đang điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong chung cư.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/12, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại căn hộ chung cư trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng.
Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7/12, Ban quản lý chung cư phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một căn hộ nên đã cùng lực lượng bảo vệ tiến hành kiểm tra. Tại đây, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể một nam giới đang trong tình trạng phân hủy nằm bên trong nhà vệ sinh nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ báo Lao Động, bên cạnh thi thể nạn nhân có vũng máu. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo thun và quần đùi màu trắng.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Trưng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa nghiêm ngặt căn hộ để phục vụ công tác khám nghiệm.
Lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của chung cư để xác định lịch trình của nạn nhân cũng như những người ra vào căn hộ nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.