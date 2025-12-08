Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 08/12/2025 10:49

Ngày 8/12, Công an phường Bình Trưng, TPHCM đang điều tra vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong chung cư.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/12, Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại căn hộ chung cư trên đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7/12, Ban quản lý chung cư phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một căn hộ nên đã cùng lực lượng bảo vệ tiến hành kiểm tra. Tại đây, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể một nam giới đang trong tình trạng phân hủy nằm bên trong nhà vệ sinh nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM - Ảnh 1
Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trong căn hộ chung cư ở TP.HCM - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCMt

Theo thông tin từ báo Lao Động, bên cạnh thi thể nạn nhân có vũng máu. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo thun và quần đùi màu trắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Trưng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa nghiêm ngặt căn hộ để phục vụ công tác khám nghiệm.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của chung cư để xác định lịch trình của nạn nhân cũng như những người ra vào căn hộ nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch, người sáng lập nói gì?

Dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch, người sáng lập nói gì?

Ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập và điều hành dự án "Nuôi em" cho biết, trong ngày 8/12 sẽ làm việc với ngân hàng để đóng băng tài khoản, phục vụ việc thống kê toàn bộ thu chi trong các năm qua.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể nam giới thi thể trong chung cư tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 54 phút trước
Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Đời sống 59 phút trước
Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 9/12/2025, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/12/2025, 3 con giáp vàng đeo đầy người, đổi đời Phú Quý, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc sau ngày 8/12/2025

3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc sau ngày 8/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/12-9/12), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/12-9/12), 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/12/2025: Vừa mở cửa đã bật tăng, vàng miếng SJC bán ra 154,5 triệu đồng