Dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch, người sáng lập nói gì?

Do đó, để đảm bảo tính minh bạch từ trước đến nay của dự án, cũng như dành sự ưu tiên cao nhất cho việc giải quyết các khúc mắc đến từ những nhà tài trợ từng dành niềm tin ủng hộ "Nuôi em", trong ngày 8/12, đại diện dự án sẽ làm việc với ngân hàng để đóng băng tài khoản Vietcombank 0491001764766. Thời gian đóng băng dự kiến là 15 ngày và sẽ mở lại khi có thông báo mới.

Theo thông tin từ VOV, liên quan đến vụ việc dự án "Nuôi em" bị nhiều người nghi ngờ thiếu minh bạch, 22h tối nay (7/12), ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập và điều hành dự án cho biết, bản thân ông trong quá trình ghi nhận và xử lý các khúc mắc cũng rất bất ngờ về tính nghiêm trọng của sự việc.

Theo ông Trung, việc đóng băng tài khoản mục đích là để ngắt dòng tiền thu - chi, phục vụ cho việc thống kê lại đầy đủ tất cả các khoản thu và chi cho dự án trong những năm qua.

"Tôi nhận được rất nhiều sự chất vấn của cộng đồng liên quan đến việc minh bạch thu chi của dự án dẫn đến chính bản thân tôi cũng nghi ngờ không biết mình có đảm bảo làm đúng 100% hay không. Tôi mong muốn được làm việc với các bên thứ 3 hiểu rõ nghiệp vụ kế toán - kiểm kê, có khả năng tiến hành 1 cách độc lập, để kiểm tra 1 cách khách quan nhất nghiệp vụ thu tiền - chi tiền của dự án "Nuôi em" trong suốt những năm qua.

Dù rất thương xót và đau lòng, nhưng tôi cũng sẽ buộc phải làm việc với các trường cũng như các đơn vị cơ quan chức năng về việc tạm dừng chi tiền cho việc nuôi ăn các bé. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động 11 năm dự án phải tạm dừng lại một thời gian, nhưng thời điểm hiện tại, niềm tin của cộng đồng dành cho "Nuôi em" quan trọng hơn rất nhiều. Tôi nhận thấy mình và đội ngũ có trách nhiệm giải trình đầy đủ, chi tiết, minh bạch và rõ ràng. Trong thời gian đó, việc tạm dừng các hoạt động nghiệp vụ của dự án để ưu tiên cho việc tập trung giải quyết các khúc mắc của những nhà tài trợ quan trọng hơn rất nhiều", ông Trung cho biết.

Người sáng lập dự án cũng cho hay, trong thời gian tới, toàn bộ nhân lực và tâm sức của đội ngũ "Nuôi em" sẽ được tập trung để ghi nhận, thống kê và hỗ trợ giải đáp tất cả các khúc mắc của các nhà tài trợ.

Ông Hoàng Hoa Trung thông báo đóng băng tài khoản để hỗ trợ minh bạch thông tin

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trên mạng xã hội lan truyền hàng loạt bài viết có nội dung nghi ngờ về tính minh bạch tài chính của dự án “Nuôi em” - Chương trình kết nối giữa các nhà hảo tâm, nhằm cung cấp bữa ăn trưa đủ chất và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao khó khăn.

Dự án giải thích trường hợp mã nuôi cấp tháng 8-2025 nhưng tháng 11 đã được hỏi đóng tiền cho năm học 2025-2026. Dự án nói mã này vốn thuộc năm học 2024-2025 do nhà tài trợ trước chưa đóng đủ tiền.

Khi đến chu kỳ hỏi nuôi tiếp, nhà tài trợ phản hồi không tiếp tục nên mã được thu hồi để tìm người thay thế. Tuy vậy, do khoản còn thiếu đã được đóng đủ nên nhà tài trợ vẫn giữ quyền lợi như thông tin, hình ảnh và quyền thăm trẻ. Dự án xin lỗi vì thiếu kinh nghiệm truyền thông dẫn đến hiểu lầm.

Dự án lý giải việc thu tiền năm học cũ vào năm 2025 là do mỗi năm đều phát sinh trường hợp nhà tài trợ chưa thể gửi tiền đúng hạn nên cần tìm người thay thế. Quy trình này được cho là đã thông tin từ trước nhưng vẫn có thể gây nhầm lẫn.

Liên quan Nghị định 66, dự án cho biết việc xác nhận trẻ chưa nhận hỗ trợ ăn trưa dựa trên đăng ký từ địa phương và nhà trường; các văn bản có thể được cung cấp khi cần. Về việc một mã có thể đổi trẻ giữa hai năm, dự án nói không thể báo trước do phải chờ xác nhận của nhà trường trong tháng 10 và 11 hằng năm.

Việc sử dụng tài khoản cá nhân được dự án viện dẫn theo Nghị định 93/2021 về quyền vận động từ thiện của cá nhân. Tài khoản dùng từ năm 2018 và được dự án cho biết là chỉ dành cho hoạt động thiện nguyện. Dự án sẽ mời đơn vị thứ ba kiểm tra độc lập và dự kiến từ năm 2026 sẽ cân nhắc chuyển sang tài khoản bốn số của MB Bank.

Dự án Nuôi Em đã giúp đỡ cho nhiều em nhỏ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Về việc nhà nước có thể hỗ trợ trẻ 2-3 tuổi, dự án đang chờ địa phương chốt số lượng để xác định phương án xử lý phần tiền còn dư, có thể bảo lưu cho năm sau, chuyển sang xây trường hoặc hoàn tiền theo mong muốn của nhà tài trợ.

Về phản ánh bị nhắc chuyển khoản nhiều lần, dự án nói chỉ nhắc khi đến hạn thanh toán và sẽ giảm xuống tối đa ba lần. Nếu không phản hồi, dự án thu hồi mã để tìm nhà tài trợ khác nhằm tránh gián đoạn bữa ăn của trẻ. Dự án cũng thừa nhận có trường hợp tình nguyện viên giao tiếp chưa phù hợp và cho biết sẽ họp rút kinh nghiệm.

Dự án cho hay hoạt động vận hành dựa vào tiền lãi tiết kiệm và các khoản tài trợ riêng, không liên quan dòng tiền nuôi ăn của nhà hảo tâm. Trước ngày 6-12, dự án nói chưa ghi nhận trường hợp hai nhà tài trợ cùng nuôi một trẻ và đang rà soát các phản ánh cụ thể.

Việc không thấy hình ảnh trẻ trong nhóm có thể do nhầm nhóm, chưa đến thời gian cập nhật hoặc thiếu thông tin từ giáo viên. Tình nguyện viên sẽ hỗ trợ khi được yêu cầu.

Dự án thừa nhận một số câu trả lời của tình nguyện viên gây cảm giác như chốt đơn, đòi tiền và đang điều chỉnh. Việc yêu cầu chứng từ khi hoàn tiền dư được dự án giải thích nhằm tránh chuyển nhầm người.

Dự án tiếp tục khẳng định cơ chế gửi ảnh là để anh chị nuôi tương tác trực tiếp với giáo viên, còn tình nguyện viên sẽ hỗ trợ khi cần. Tất cả ý kiến sẽ tiếp tục được tổng hợp.