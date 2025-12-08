Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Sáng 8/12, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Linh, TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về vụ việc cháy nhà gây chết người ở xã Trà Linh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ dập lửa và khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 20h30 ngày 7/12, tại nhà ông Hồ Văn Tấn, thuộc thôn 3, xã Trà Linh. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà.

Cụ ông H.V.D. (93 tuổi) không kịp thoát ra ngoài và tử vong trong ngôi nhà cháy.

Do tuổi cao, sức yếu không kịp chạy thoát, một cụ ông ở Đà Nẵng đã tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp dập lửa và hạn chế tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

