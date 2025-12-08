Bé trai 6 tuổi ở Hà Tĩnh mất tích trong quá trình đi đến cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền. Lực lượng chức năng cùng người dân xuyên đêm tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 8/12, ông Lê Văn Hân - Phó chủ tịch UBND xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) - cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể cháu T.A.Q. (6 tuổi, ngụ xã Thạch Kim cũ) sau nhiều giờ tìm kiếm.

Trước đó, vào chiều 7/12, chính quyền địa phương nhận được trình báo của gia đình về việc bé T.A.Q. (6 tuổi, trú thôn Giang Hà, xã Thạch Kim cũ, nay thuộc xã Lộc Hà) rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Quá trình rà soát và trích xuất dữ liệu camera an ninh cho thấy bé đi về hướng khu vực cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền Cửa Sót, xã Lộc Hà. Tại đây, người dân phát hiện một đôi dép của cháu trên bờ.

Chân dung bé trai - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, hơn 100 người gồm lực lượng biên phòng, công an, dân quân và các đội tình nguyện đã huy động phương tiện cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, song đến sáng nay vẫn chưa có kết quả.

Người thân cho biết bé Q. bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa. Bé sống cùng ông bà ngoại tại thôn Giang Hà, xã Lộc Hà.

Khoảng 16h ngày 7/12, cháu sang nhà người thân trong thôn chơi rồi sau đó mất tích.

