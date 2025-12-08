Từ ngày con gái mất liên lạc, bỏ lại cặp sách và xe máy bên bờ sông, ngày nào người cha cũng ngồi trên bờ ngóng tin.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 8/12, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng người dân đang tích cực tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), trên khu vực sông Krông Ana. Từ ngày con gái mất tích, ngày nào người cha cũng ngồi trên bờ ngóng tin. Ảnh: Báo Dân Trí. Bố của nữ sinh T. cho biết, ngày nào gia đình cũng đến bờ sông Krông Ana - cách nhà 80km - để trông ngóng tin tức con gái.

"Cả tuần trôi qua vẫn chưa có tung tích gì của con, cả gia đình tôi rất nóng ruột và đau xót. Gia đình tôi có 3 người con, T. là con gái đầu", bố của nữ sinh chia sẻ. Hình ảnh bố của T. suốt một tuần qua ngồi ở bờ sông Krông Ana trông chờ tin tức của con gái khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã mất tích nhiều ngày. Ảnh: Báo Dân Trí. Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, ngày 3/12, lực lượng chức năng xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk) đang phối hợp tổ chức tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar). Theo thông tin ban đầu, chiều 1/12, sau khi tan học, em T. không về nhà như thường lệ. Gia đình nhiều lần liên lạc nhưng không được nên đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tìm kiếm quanh khu vực và liên hệ bạn bè của em nhưng không có manh mối. Ngay sau đó, người thân đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ. Xe máy và cặp sách của em T. để lại gần bờ sông Krông Ana. Ảnh: Báo Tiền Phong. Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của em T. để lại gần bờ sông Krông Ana (thuộc xã Krông Ana). Theo một lãnh đạo Trường THPT Trần Quang Khải, T. là một học sinh ngoan, sáng 1/12, nữ sinh này vẫn tham gia học ở trường nhưng không có biểu hiện gì bất thường. Khi nhận được thông tin em T. mất tích, nhà trường cùng các học sinh khác rất lo lắng.

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km Một nữ sinh ở Đắk Lắk đã mất tích hai ngày qua. Xe máy và cặp sách của em này được phát hiện bên bờ sông, cách nhà gần 80 km.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-hinh-anh-nguoi-cha-chet-lang-ngoi-ben-bo-song-suot-tuan-ngong-tin-con-gai-mat-lien-lac-o-ak-lak-748154.html