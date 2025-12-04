Công an đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm nam sinh viên quê Gia Lai mất liên lạc gần 1 tháng qua sau khi thông báo nghỉ học vì nợ nần.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông an xã Ayun (Gia Lai) vừa phát đi thông báo truy tìm Trần Quang Mạnh (ở xã Ayun) bị mất liên lạc với gia đình gần 2 tháng nay và hiện đang mất tích.

Ông T.Q.H., bố của Mạnh, cho biết: "Mạnh là con đầu của gia đình, đang là sinh viên năm 2 một trường đại học ở TP.HCM. Cháu là học sinh giỏi, đỗ đại học với số điểm cao.

Đầu tháng 10, cháu có gọi điện thoại về nhà xin tiền đóng chi phí học tập và gia đình đã chuyển 14 triệu đồng. Vài ngày sau, cháu tiếp tục liên lạc về nhà nói do nợ nần nên đã bảo lưu kết quả học tập để đi làm trả nợ. Đến giữa tháng 10, gia đình mất liên lạc với cháu".

Công an xã Ayun đã phát đi thông báo tìm kiếm Trần Quang Mạnh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đầu tháng 11/2025, Mạnh gọi về gia đình thông báo do vướng nợ nần nên đã xin bảo lưu kết quả học tập để đi làm kiếm tiền trả nợ. Từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn không thể liên lạc được với Mạnh.

Gia đình đã tìm kiếm qua nhiều kênh, liên hệ bạn bè, các mối quan hệ nhưng vẫn chưa xác định được nơi ở hiện tại của Mạnh. Trước khi mất liên lạc, Mạnh thuê trọ trên đường Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP HCM.

Công an xã Ayun đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến Mạnh vui lòng liên hệ đại úy Nguyễn Hoài Linh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an xã Ayun (SĐT: 0334.816.789) hoặc ông Trần Quang Hà, bố của Mạnh (SĐT: 0326.093.421).

