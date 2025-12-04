Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Đời sống 04/12/2025 12:30

Công an đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm nam sinh viên quê Gia Lai mất liên lạc gần 1 tháng qua sau khi thông báo nghỉ học vì nợ nần.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông an xã Ayun (Gia Lai) vừa phát đi thông báo truy tìm Trần Quang Mạnh (ở xã Ayun) bị mất liên lạc với gia đình gần 2 tháng nay và hiện đang mất tích.

Ông T.Q.H., bố của Mạnh, cho biết: "Mạnh là con đầu của gia đình, đang là sinh viên năm 2 một trường đại học ở TP.HCM. Cháu là học sinh giỏi, đỗ đại học với số điểm cao.

Đầu tháng 10, cháu có gọi điện thoại về nhà xin tiền đóng chi phí học tập và gia đình đã chuyển 14 triệu đồng. Vài ngày sau, cháu tiếp tục liên lạc về nhà nói do nợ nần nên đã bảo lưu kết quả học tập để đi làm trả nợ. Đến giữa tháng 10, gia đình mất liên lạc với cháu".

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình - Ảnh 1

Công an xã Ayun đã phát đi thông báo tìm kiếm Trần Quang Mạnh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đầu tháng 11/2025, Mạnh gọi về gia đình thông báo do vướng nợ nần nên đã xin bảo lưu kết quả học tập để đi làm kiếm tiền trả nợ. Từ thời điểm đó, gia đình hoàn toàn không thể liên lạc được với Mạnh.

Gia đình đã tìm kiếm qua nhiều kênh, liên hệ bạn bè, các mối quan hệ nhưng vẫn chưa xác định được nơi ở hiện tại của Mạnh. Trước khi mất liên lạc, Mạnh thuê trọ trên đường Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP HCM.

Công an xã Ayun đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến Mạnh vui lòng liên hệ đại úy Nguyễn Hoài Linh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an xã Ayun (SĐT: 0334.816.789) hoặc ông Trần Quang Hà, bố của Mạnh (SĐT: 0326.093.421).

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Chính quyền P.Cửa Nam và MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội đang xác minh đoạn clip hai phụ nữ thu tiền ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng "chê" khoản đóng góp 30.000 đồng của một quán đồ uống trên phố Ngô Quyền.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh mất tích tin moi mất tích

TIN MỚI NHẤT

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào đúng 5 giờ sáng ngày 5/12, Tài Vận bùng phát dữ dội, nhanh giàu ú ụ, sống trong giàu sang

Sao Kim chiếu mệnh phù trợ 3 con giáp tắm trong mưa may mắn vào đúng 5 giờ sáng ngày 5/12, Tài Vận bùng phát dữ dội, nhanh giàu ú ụ, sống trong giàu sang

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thót tim cảnh tượng báo hoa mai vồ ngã người đàn ông khiến những người chứng kiến lập tức bỏ chạy ra xa

Thót tim cảnh tượng báo hoa mai vồ ngã người đàn ông khiến những người chứng kiến lập tức bỏ chạy ra xa

Video 50 phút trước
Nữ nhân viên phát hiện một con gấu mèo đã lục tung nhiều kệ hàng, nằm say xỉn trong phòng tắm

Nữ nhân viên phát hiện một con gấu mèo đã lục tung nhiều kệ hàng, nằm say xỉn trong phòng tắm

Video 57 phút trước
Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa nhà, đem lại may mắn và tài lộc, Phú Quý An Khang, đổi đời huy hoàng

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa nhà, đem lại may mắn và tài lộc, Phú Quý An Khang, đổi đời huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lâm Tâm Như 'gây sốt' với loạt ảnh chụp bikini trong quá khứ

Lâm Tâm Như 'gây sốt' với loạt ảnh chụp bikini trong quá khứ

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe cứu thương tông xe khách, bệnh nhân tử vong trên đường vào TP.HCM

Xe cứu thương tông xe khách, bệnh nhân tử vong trên đường vào TP.HCM

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng