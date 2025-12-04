Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Đời sống 04/12/2025 11:53

Một cựu học sinh trường THPT Đan Phượng bị hủy kết quả, thu hồi bằng vì gian lận, sau gần nửa năm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, thí sinh này đã tham dự kỳ thi năm nay với số báo danh 0109xxx, phòng thi 3909.

Quyết định do Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ký thay, ngày 3/12, được ban hành đối với N.V.K., SN 2007, cựu học sinh Trường THPT Đan Phượng, khóa thi ngày 26/6 vừa qua, số báo danh 0109492xxx, phòng thi số 3909, thuộc Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo quyết định này, lý do thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT là thí sinh N.V.K. sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử.

Như vậy, thí sinh đã vi phạm điểm b, khoản 4 Điều 21 Quy chế thi và điểm a khoản 1 Điều 25 Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ theo thông báo tại Công văn số 6891 của cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội. 

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, sở dĩ đến nay mới thu hồi bằng tốt nghiệp của thí sinh này vì Sở còn phụ thuộc kết quả điều tra của cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội.

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp - Ảnh 1
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 - Ảnh: VnExpress

Được biết trước đó, nam sinh này đã được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp THPT có số hiệu: T04742981; số vào sổ cấp bằng: B25/023/013327, ngày cấp 23/9/2025.

 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận quyết định, thí sinh N.V.K. phải nộp lại bằng tốt nghiệp THPT cho Sở GD&ĐT Hà Nội.

Cùng với quyết định trên đây, Trường THPT Đan Phượng có trách nhiệm thông báo quyết định này đến thí sinh N.V.K. và điều chỉnh thông tin trong các hồ sơ lưu trữ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa thi ngày 26/6 tại trường. 

Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm huỷ kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp năm 2025 của thí sinh N.V.K. và điều chỉnh thông tin trong hồ sơ gốc lưu tại Sở về Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa 26/6/2025, báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định. 

Theo thông tin từ VnExpress, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hà Nội có gần 119.179 thí sinh dự xét tốt nghiệp (cả 2 chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018). Kết quả, có 118.852 thí sinh đỗ tốt nghiệp (đạt tỷ lệ 99,73%). 

Năm nay, Hà Nội có 200 trường đỗ tốt nghiệp 100% (tăng 26 trường so với năm ngoái); trong đó có những trường ở khu vực xa trung tâm, như: Bắc Lương Sơn, Bất Bạt, Chương Mỹ B, Minh Quang…

Hà Nội đồng thời đứng đầu cả nước với 1.583 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Con số này tăng cao so với năm 2024.

Năm nay, Hà Nội cũng xuất hiện trong hầu hết các bảng xếp hạng top 10 điểm cao nhất mỗi môn thi và top 10 tỉnh thành có nhiều điểm 10 nhất.

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Trưa 3/12, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer) cho biết, học sinh T. (tên nạn nhân đã được thay đổi) hiện đang học lớp 2 tại trường đã tử vong do đuối nước khi chơi trò “ghe bobo” (một trò chơi tự chế đang lan truyền trên mạng xã hội TikTok).

Xem thêm
Từ khóa:   huỷ kết quả thi THPT thu bằng tốt nghiệp tin moi

TIN MỚI NHẤT

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Đời sống 21 phút trước
Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Đời sống 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Đời sống 54 phút trước
Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Sống khỏe 1 giờ 4 phút trước
Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nuôi dạy con 1 giờ 19 phút trước
Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ