Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Quyết định do Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ký thay, ngày 3/12, được ban hành đối với N.V.K., SN 2007, cựu học sinh Trường THPT Đan Phượng, khóa thi ngày 26/6 vừa qua, số báo danh 0109492xxx, phòng thi số 3909, thuộc Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, thí sinh này đã tham dự kỳ thi năm nay với số báo danh 0109xxx, phòng thi 3909.

Như vậy, thí sinh đã vi phạm điểm b, khoản 4 Điều 21 Quy chế thi và điểm a khoản 1 Điều 25 Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ theo thông báo tại Công văn số 6891 của cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội.

Theo quyết định này, lý do thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT là thí sinh N.V.K. sử dụng điện thoại trong phòng thi, có hành vi gian lận trong thi cử.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, sở dĩ đến nay mới thu hồi bằng tốt nghiệp của thí sinh này vì Sở còn phụ thuộc kết quả điều tra của cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 - Ảnh: VnExpress

Được biết trước đó, nam sinh này đã được Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp THPT có số hiệu: T04742981; số vào sổ cấp bằng: B25/023/013327, ngày cấp 23/9/2025.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận quyết định, thí sinh N.V.K. phải nộp lại bằng tốt nghiệp THPT cho Sở GD&ĐT Hà Nội.

Cùng với quyết định trên đây, Trường THPT Đan Phượng có trách nhiệm thông báo quyết định này đến thí sinh N.V.K. và điều chỉnh thông tin trong các hồ sơ lưu trữ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa thi ngày 26/6 tại trường.

Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD&ĐT Hà Nội có trách nhiệm huỷ kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp năm 2025 của thí sinh N.V.K. và điều chỉnh thông tin trong hồ sơ gốc lưu tại Sở về Kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa 26/6/2025, báo cáo Bộ GD&ĐT theo quy định.

Theo thông tin từ VnExpress, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hà Nội có gần 119.179 thí sinh dự xét tốt nghiệp (cả 2 chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018). Kết quả, có 118.852 thí sinh đỗ tốt nghiệp (đạt tỷ lệ 99,73%).

Năm nay, Hà Nội có 200 trường đỗ tốt nghiệp 100% (tăng 26 trường so với năm ngoái); trong đó có những trường ở khu vực xa trung tâm, như: Bắc Lương Sơn, Bất Bạt, Chương Mỹ B, Minh Quang…

Hà Nội đồng thời đứng đầu cả nước với 1.583 điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Con số này tăng cao so với năm 2024.

Năm nay, Hà Nội cũng xuất hiện trong hầu hết các bảng xếp hạng top 10 điểm cao nhất mỗi môn thi và top 10 tỉnh thành có nhiều điểm 10 nhất.