Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km

Đời sống 03/12/2025 09:59

Một nữ sinh ở Đắk Lắk đã mất tích hai ngày qua. Xe máy và cặp sách của em này được phát hiện bên bờ sông, cách nhà gần 80 km.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 3/12, thông tin từ Công an xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng tìm kiếm nữ sinh L.T.M.T. (trú tại xã Ea Kiết), học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 11 bị mất tích gần 2 ngày nay. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Chiều 1/12, T. tan học và không về nhà. Người thân tìm đủ mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Sau đó, người thân của nữ sinh T. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở gần bờ sông Krông Ana, thuộc xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cách nhà khoảng 80km.

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km - Ảnh 2
Khu vực phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở gần bờ sông Krông Ana. Ảnh: Báo Dân Trí. 

"Cháu T. không có mâu thuẫn gì với gia đình, tôi không biết con gái có mâu thuẫn gì ngoài xã hội hay không. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao con lại bỏ đi, mong rằng con đừng làm gì dại dột”, bố của em T. đau buồn nói.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng xảy ra vụ nữ sinh mất tích. Cụ thể theo thông tin báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, sáng 28/11, cháu D. đi học xong nhưng không thấy về nhà.

Gia đình gọi điện, đi tìm không có kết quả nên đã báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Công an xã Sin Suối Hồ nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp công an, chính quyền địa phương và người thân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng gần 9 giờ 30 phút ngày 1/12, các lực lượng đã tìm thấy cháu D. tại khe nước thuộc bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ trong tình trạng tinh thần không ổn định.

Cháu D. sau khi được kiểm tra sức khỏe đã được các lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Cô gái 22 tuổi mất tích sau câu nói với mẹ: 'Con đang phỏng vấn việc làm'

Ngày 1/12, gia đình ông Châu Văn Ư (64 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM), cho biết đã gửi đơn cầu cứu nhiều nơi để tìm con gái là Châu Đặng Phương Uyên (22 tuổi), mất liên lạc từ đầu tháng 10.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh mất tích nữ sinh ở Đắk Lắk tin mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Đi câu cá ở Quảng Ngãi, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ mất tích không dấu vết

Đi câu cá ở Quảng Ngãi, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ mất tích không dấu vết