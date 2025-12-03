Chiều 1/12, T. tan học và không về nhà. Người thân tìm đủ mọi cách để liên hệ nhưng vẫn không có thông tin về nữ sinh này.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở gần bờ sông Krông Ana, thuộc xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, cách nhà khoảng 80km.

Sau đó, người thân của nữ sinh T. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng và đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Khu vực phát hiện xe máy và cặp sách của T. ở gần bờ sông Krông Ana. Ảnh: Báo Dân Trí.

"Cháu T. không có mâu thuẫn gì với gia đình, tôi không biết con gái có mâu thuẫn gì ngoài xã hội hay không. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao con lại bỏ đi, mong rằng con đừng làm gì dại dột”, bố của em T. đau buồn nói.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng xảy ra vụ nữ sinh mất tích. Cụ thể theo thông tin báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, sáng 28/11, cháu D. đi học xong nhưng không thấy về nhà.

Gia đình gọi điện, đi tìm không có kết quả nên đã báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Công an xã Sin Suối Hồ nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đã huy động các cán bộ, chiến sĩ phối hợp công an, chính quyền địa phương và người thân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng gần 9 giờ 30 phút ngày 1/12, các lực lượng đã tìm thấy cháu D. tại khe nước thuộc bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ trong tình trạng tinh thần không ổn định.

Cháu D. sau khi được kiểm tra sức khỏe đã được các lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình chăm sóc.