Lâm Đồng: Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển

Đời sống 28/11/2025 12:07

Gia đình ông S. đã có mặt tại khu vực biển mà ông mất tích cùng người dân và lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Theo thông tin báo VTC News, sáng 28/11, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, huy động nhiều lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân S. (40 tuổi) bị sóng lớn cuốn trôi đêm 27/11.

Thông tin ban đầu, lúc 17h ngày 27/11, vùng ven biển Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) xuất hiện sóng biển lớn trên diện rộng.

Lâm Đồng: Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm ông S. mất tích trên biển Lâm Đồng. Ảnh: VTC News. 

Sóng biển đã đánh hư hại nghiêm trọng kè biển tại phường Mũi Né và đánh vào ven bờ các phường Phú Thủy, xã Liên Hương.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, Tại Liên Hương, sóng lớn cao tràn sâu vào khu vực dân cư vô cùng nguy hiểm. Thời điểm trên, ông S dùng thúng bơi ra ghe đang đậu ven biển để kiểm tra ghe, khi trở vào sóng lớn làm lật thúng và mất tích.

Người vợ của ông S và gia đình có mặt ở khu vực được xem là ông S bị mất tích khóc ngất gọi tên chồng. Người vợ và gia đình đã thắp nhang trước bờ biển cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến để lực lượng tìm kiếm phát hiện cứu sống ông S.

Lâm Đồng: Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người mất tích trên biển - Ảnh 2
Vợ ông S và gia đình có mặt ở khu vực được xem là ông S bị mất tích. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Hiện biển khu vực Bình Thuận vẫn động rất mạnh, sóng cao liên tục dập vào bờ.

Trước đó, ngày 8/10, tại Lâm Đồng cũng xảy ra việc ông H.T.P (53 tuổi, ngụ phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), rơi xuống biển tử vong với nhiều nghi vấn khi người này cùng nhóm thuyền viên ngồi nhậu trên tàu cá đang neo đậu trong cảng cá La Gi.

Tối 8/10, Công an phường Phước Hội (Lâm Đồng) nhận tin báo ông P rơi xuống biển nên có mặt tại hiện trường. Cơ quan chức năng xác định, vị trí người đàn ông này rơi xuống nước nằm gần cảng cá La Gi, thuộc khu phố 11, phường Phước Hội. Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ khu vực VIII triển khai công tác tìm kiếm. Sau hơn một giờ tìm kiếm, thi thể ông P được tìm thấy và đưa lên bờ.

Từ khóa:   tìm kiếm người mất tích tin mới tin đời sống

