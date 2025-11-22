Ngày 12/11/2025, ông Nguyễn Hữu Khánh, bố đẻ của cháu An đến cơ quan công an trình báo, gia đình nghi ngờ cháu đã bị dụ dỗ để đưa ra nước ngoài

Theo báo Người Lao Động, ngày 21/11, Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo tìm cháu Nguyễn Khánh An (14 tuổi, trú tại Tổ dân phố Phan Thiết 1, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) mất tích từ tháng 5, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 12-11-2025, ông Nguyễn Hữu Khánh (SN 1978, là bố đẻ cháu An) đến Cơ quan Công an trình báo khoảng 18 giờ ngày 6-5-2025, gia đình không thấy cháu trở về nhà. Gia đình nghi ngờ cháu có thể bị dụ dỗ sang nước ngoài.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Cháu Nguyễn Khánh An, Ảnh: Báo Người Lao Động.

Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi người dân nếu có thông tin về cháu An hoặc phát hiện cháu ở bất cứ đâu liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự tại Khối Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Ngoài ra, người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Thiếu tá Trần Duy Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, qua số điện thoại 0858.828.989 để phối hợp cung cấp thông tin.

Theo VTC News, hôm 4/11, Công an tỉnh Nghệ An đã tìm thấy Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007, học sinh lớp 12, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) sau nhiều ngày mất tích.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi tan học, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi, sau đó không trở về nhà. Gia đình đã nhiều lần liên hệ và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Từ dữ liệu camera, gia đình phát hiện nữ sinh M. đã lên xe khách ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đến bến xe Hà Tĩnh vào chiều 2/11. Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp M. trong hành trình này.

Hình ảnh cuối cùng của nam tài xế xe tải bị lũ cuốn mất tích Vụ việc xảy ra lúc 12h cùng ngày, tại ngầm tràn A Rông Trên, xã La Lay. Thời điểm này, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đang ăn cơm trưa, một tài xế xe tải tự ý mở rào chắn, điều khiển phương tiện băng qua ngầm tràn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuyen-quang-tim-be-trai-14-tuoi-mat-tich-bi-an-nghi-bi-du-do-sang-nuoc-ngoai-746879.html