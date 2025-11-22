Tuyên Quang: Tìm bé trai 14 tuổi mất tích bí ẩn, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài

Đời sống 22/11/2025 10:39

Ngày 12/11/2025, ông Nguyễn Hữu Khánh, bố đẻ của cháu An đến cơ quan công an trình báo, gia đình nghi ngờ cháu đã bị dụ dỗ để đưa ra nước ngoài

Theo báo Người Lao Động, ngày 21/11, Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo tìm cháu Nguyễn Khánh An (14 tuổi, trú tại Tổ dân phố Phan Thiết 1, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) mất tích từ tháng 5, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 12-11-2025, ông Nguyễn Hữu Khánh (SN 1978, là bố đẻ cháu An) đến Cơ quan Công an trình báo khoảng 18 giờ ngày 6-5-2025, gia đình không thấy cháu trở về nhà. Gia đình nghi ngờ cháu có thể bị dụ dỗ sang nước ngoài.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Tuyên Quang: Tìm bé trai 14 tuổi mất tích bí ẩn, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài - Ảnh 1
Cháu Nguyễn Khánh An, Ảnh: Báo Người Lao Động.

Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi người dân nếu có thông tin về cháu An hoặc phát hiện cháu ở bất cứ đâu liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự tại Khối Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Ngoài ra, người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Thiếu tá Trần Duy Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, qua số điện thoại 0858.828.989 để phối hợp cung cấp thông tin.

