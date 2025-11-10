Tối 9/11, chính quyền xã Trà Tập, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết thông tin một nhóm trẻ em ở địa phương tắm suối bị nước cuốn trôi, trong đó 1 em đã tử vong, còn 1 em mất tích, đang được lực lượng chức năng xã này tìm kiếm.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 11h ngày 9/11, nhóm 5 trẻ em ở nóc Loang Ding - thôn 1, xã Trà Tập rủ nhau đi tắm tại suối Nước Na ở thôn trên.

Trong lúc tắm chẳng may cả nhóm bị nước cuốn trôi. Trong đó 3 trẻ may mắn trôi vào bờ, được người dân cứu sống, còn 2 cháu trai là H.V. L. (13 tuổi) và H.V. S. (8 tuổi, cùng trú xã Trà Tập) bị nước cuốn mất tích.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Trà Tập huy động lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm.

Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu L. cách nơi bị nạn khoảng 200m.

Còn cháu S. bị mất tích, các lực lượng chức năng xã Trà Tập cùng người dân đang tiếp tục tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ đã bàn giao thi thể cháu L. cho gia đình tổ chức mai táng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào tối 7/11, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là cháu LXN (8 tuổi) và cháu LXP (9 tuổi). N và P là hai anh em họ, cùng ngụ tại phường Điện Bàn Bắc.

Dù đã được người dân sơ cứu nhưng cả hai cháu đều không qua khỏi. "Thông tin ban đầu là hai cháu đạp xe qua cái mương rồi bị nạn. Sự việc quá đau lòng! Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình"- ông Hùng chia sẻ.

