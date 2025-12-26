Nóng: Cá khoai bán tại nhiều chợ ở Hà Tĩnh bị phát hiện chứa formol

Đời sống 26/12/2025 15:06

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra dư lượng các chất độc hại trong động vật và thủy sản bán tại chợ, phát hiện 5 mẫu cá khoai, còn gọi cá cháo, có dư lượng formol.

Theo thông tin báo Lao Động, trong ngày 23 - 24.12, đoàn kiểm tra, kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản, nhuyễn thể hai mảnh vỏ của tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lấy 7 mẫu cá khoai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để xét nghiệm nhanh formaldehyde (formol).

Kết quả xét nghiệm, có 5/7 mẫu cá khoai phát hiện có dư lượng formaldehyde.

5 mẫu cá khoai không đảm bảo được phát hiện tại các hộ kinh doanh: bà Trần Thị M (thường trú tại thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà), bà Nguyễn Thị T (thường trú xóm Hạ, phường Trần Phú), bà Nguyễn Thị H (thường trú thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc), kinh doanh tại chợ Vườn Ươm, phường Thành Sen; ông Phùng Văn A(thôn Xuân Phượng, xã Lộc Hà) kinh doanh tại Cảng cá Thạch Kim, xã Lộc Hà; bà Nguyễn Thị L (thôn 1, xã Cẩm Trung) kinh doanh tại chợ Đón, xã Thiên Cầm.

Nóng: Cá khoai bán tại nhiều chợ ở Hà Tĩnh bị phát hiện chứa formol - Ảnh 1
5 mẫu cá khoai không đảm bảo được phát hiện tại các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo kết quả truy xuất nguồn gốc của Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng Sở Nông nghiệp và Môi trường, số cá khoai trên có nguồn gốc từ ngoại tỉnh (chủ yếu là ở tỉnh Lâm Đồng), được đóng thùng xốp và gửi xe đưa ra bán lẻ cho các hộ kinh doanh tại thị trường Hà Tĩnh. Các cơ sở thường mua bán qua mạng xã hội nên gây nhiều khó khăn trong công tác giám sát, quản lý.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy xuất tại các đầu mối lớn, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó Công an Thanh Hóa phát hiện xe đầu kéo vận chuyển hàng tấn cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc có chứa formol. Cụ thể theo thông tin báo VOV, tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Thanh Phương khai nhận, sau khi vận chuyển hoa quả từ tỉnh Tiền Giang đến tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Thanh Phương được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN, tỉnh Lạng Sơn thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với công vận chuyển 20 triệu.

Theo các địa chỉ do nhân viên của Công ty cung cấp, Nguyễn Thanh Phương đã giao 101 thùng với trọng lượng hơn 2 tấn cá khoai cho Văn Tiến Dũng, sinh năm 1983 ở phường Nam Sầm Sơn; Ngô Thị Hiển, sinh năm 1977 và Lê Văn Long, sinh năm 1981 đều ở phường Sầm Sơn.

Nóng: Cá khoai bán tại nhiều chợ ở Hà Tĩnh bị phát hiện chứa formol - Ảnh 2
Gần 1 tấn cá khoai không đảm bảo chất lượng bị phát hiện ở Thanh Hóa. Ảnh: Báo VOV. 

Khi Nguyễn Thanh Phương đang chuẩn bị giao hàng cho các thương lái khác thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tiến hành kiểm tra tại các cơ sở mà Nguyễn Thanh Phương vừa giao hàng, Công an các phường Sầm Sơn đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 thu giữ 181 thùng cá khoai đông lạnh với trọng lượng 3,370 tấn cá khoai, trong đó, có 101 thùng do Nguyễn Thanh Phương vừa giao và 80 thùng tồn kho.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tại thời điểm hiện tại cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam có giá 37.000đ/kg và bán ra thị trường cho người tiêu dùng khoảng 130.000đ/kg rẻ hơn nhiều so với hàng tự nhiên có giá 250.000đ/kg (tùy mùa vụ và kích cỡ, có lúc lên tới 350.000đ/kg).

Tiến hành thu mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế để kiểm nghiệm, kết quả xác định tất cả số cá khoai trên đều có chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90 - 105 mg/kg.

Kinh hoàng hơn 7 tấn cá khoai ướp tẩm formol cực độc đang được tuồn ra thị trường

Kinh hoàng hơn 7 tấn cá khoai ướp tẩm formol cực độc đang được tuồn ra thị trường

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 271 thùng cá khoai ướp đá, tổng trọng lượng hơn 7 tấn.

