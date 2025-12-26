3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025

Tâm linh - Tử vi 26/12/2025 09:15

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có những biến chuyển tích cực. Bạn có nhiều khoản thu từ công việc chính thức đến nghề tay trái của mình. Điều này giúp cho bản mệnh không cần quá lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà vung tay quá trán vì không biết được sẽ có những sự việc nào xảy đến và bạn cần có dự phòng cho những tình huống ấy.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là với nữ mệnh còn độc thân. Bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể thử dành thời gian để trò chuyện, giúp đôi bên thêm hiểu về nhau. Người đó hứa hẹn có thể là nửa kia mà bạn chờ đợi đã lâu.

 

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được sao Thiên Đức soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ nên Thân sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu khiến ai cũng phải ghen tị.

Vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Dù cho đôi lứa yêu nhau có hay giận hờn vô cớ nhưng không vì thế mà tình cảm phai nhạt đi vì ở các cặp đôi luôn suy nghĩ cho đối phương và trân trọng lẫn nhau.

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ ngập tràn tin vui, quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn buôn bán luôn chăm chỉ, cần mẫn với công việc ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá.

Bạn có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời, tuy nhiên mối quan hệ gắn kết và bền vững nhất chỉ có thể là gia đình. Sau nhiều năm làm việc vất vả, bạn hãy dừng chân lại đôi chút, trở về với gia đình, bạn bè cùng những chuyến đi xa vui vẻ bên nhau.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Sau hôm nay, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Ái nữ Trường Giang và Nhã Phương 6 tuổi đã "cầm kỳ thi họa" và nói không với Tiktok

Ái nữ Trường Giang và Nhã Phương 6 tuổi đã "cầm kỳ thi họa" và nói không với Tiktok

Hậu trường 2 giờ 57 phút trước
Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Đức Phúc vạch trần câu chuyện 'bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì đi xe cũ'

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Xã hội 3 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Tai nạn thương tâm, xe container đâm trực diện xe buýt bốc cháy ngay lập tức khiến 9 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe container đâm trực diện xe buýt bốc cháy ngay lập tức khiến 9 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 27/12/2025, định mệnh an bài, vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 27/12/2025, định mệnh an bài, vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/12/2025, 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hũ vàng, vận may kéo đến tới tấp, lương thưởng tăng vù vù, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/12/2025, 3 con giáp có cơ hội đạp trúng hũ vàng, vận may kéo đến tới tấp, lương thưởng tăng vù vù, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/12/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két