Cuối ngày hôm nay (4/10/2025), cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 05/10/2025 03:35

3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có nhiều khởi sắc, tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, mọi việc đều diễn ra đúng ý của bạn. Do đó, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Đồng thời, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, bạn tạo nên nhiều đột phá, nhanh chóng có được cơ hội để mở rộng, phát triển sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai. 

Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và cảm giác an toàn để bạn có thể tự tin nương tựa. 

 

Cuối ngày hôm nay (4/10/2025), cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phương diện tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ có Thần Tài ghé thăm trong thời gian tới. Bạn có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi khi được khách hàng và đối tác tin tưởng nên tiền đổ về túi nhanh chóng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

Cuối ngày hôm nay (4/10/2025), cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận may của người tuổi Dậu có phần khởi sắc, ngẩng đầu thấy quý nhân, cúi đầu thấy tiền tài. Ngoài ra, bạn cũng có thể tiến bộ như ý muốn, luôn dư dả, không thiếu tiền, sống rất hạnh phúc. Do đó, bạn có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Đối với nhiều người tuổi Dậu, bạn sẽ cảm nhận sự ấm áp và yên bình trong chính ngôi nhà của mình là điều bạn thật sự cần trong giai đoạn này. Áp lực, thử thách trong công việc đều tan biến khi quây quần với người thân của mình. Do đó, bạn hãy dành cho nhau những điều tuyệt vời, tạo nên nhiều kỷ niệm vui vẻ.

Cuối ngày hôm nay (4/10/2025), cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

3 con giáp quét sạch vận đen sướng trên thiên hạ, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể