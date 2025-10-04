Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Tâm linh - Tử vi 04/10/2025 20:53

3 con giáp quét sạch vận đen sướng trên thiên hạ, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có mối nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa. Dường như đi đâu hay làm gì bản mệnh cũng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đặc biệt nữ tuổi Dần có phần may mắn hơn nam tuổi Dần.

Công việc của những người làm công ăn lương tiến triển khá thuận lợi. Nếu có việc gì quan trọng thì bản mệnh có thể tiến hành luôn trong ngày này bởi vì đây là lúc có cát tinh che chở và quý nhân giúp đỡ. Quý nhân của Dần có thể là bất kỳ ai vì vậy bản mệnh hãy đối xử khéo léo với mọi người xung quanh. 

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp - Ảnh 1

 

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn làm mọi việc một cách chỉn chu nhất có thể. Dậu có thể được cấp trên thăng chức vì nỗ lực mà bản mệnh đã có được. Đó là cách mà lãnh đạo của Dậu giữ chân nhân tài vì vậy bản mệnh có thể tự hào về mình.

Túi tiền của những người làm kinh doanh sẽ rủng rỉnh hơn trong ngày này. Nó sẽ còn gia tăng hơn nữa nếu Dần nắm bắt tốt cơ hội của mình. Ngoài ra, chuyện tình duyên trong ngày cũng rất ổn định. Người độc thân tìm được người phù hợp, hết lòng yêu thương, quan tâm mình.

 

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có Tam Hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch trong sự nghiệp đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bản mệnh. Các mối quan hệ xã hội, xã giao khởi sắc, được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều Ngọ cần làm là tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời do chịu ảnh hưởng của Mộc Dục. Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bản mệnh nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của Ngọ lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Xã hội 7 giờ 14 phút trước
Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đời sống 7 giờ 35 phút trước
Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Đời sống 8 giờ 4 phút trước
Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Đời sống 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn