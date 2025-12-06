Khi di chuyển trên đường nội đồng, chị T. nghi bị lạc tay lái khiến xe máy cùng 2 mẹ con rơi xuống ruộng và mất tích.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngày 6/12, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo UBND xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong thương tâm.

“Vụ đuối nước xảy ra vào chiều 5/12, hai mẹ con đi rẫy hái cà phê thì không may bị rơi xuống ruộng, bị đuối nước. Hiện lãnh đạo xã đang trên đường đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân”, lãnh đạo này thông tin.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Dân Việt.

Cụ thể theo thông tin báo Lao Động, thông tin ban đầu, vào chiều 5/12, bà T.T.T (39 tuổi, trú xã Krông Ana) chở con gái H.T.A.V (6 tuổi) bằng xe máy đến khu vực rẫy trên địa bàn để hái cà phê. Khi di chuyển trên đường, bà T nghi bị lạc tay lái khiến xe máy cùng hai mẹ con rơi xuống ruộng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người đi đường và lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm hai mẹ con. Tuy nhiên, mực nước dâng cao, dòng nước chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã tìm thấy thi thể bà T và con gái và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo địa phương cho biết, hai mẹ con tử vong do rơi xuống ruộng khi đi hái cà phê. Những ngày qua, khu vực này mưa lớn khiến mực nước dâng cao. Địa phương đang tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong hoàn cảnh thương tâm.

