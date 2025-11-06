Sáng 6/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thiếu niên 15 tuổi bị đuối nước dưới hồ đá trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, sáng 6/11, thi thể em N.H.P.K. (15 tuổi, ngụ TPHCM) đã được tìm thấy dưới hồ nước trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM, gần vị trí nạn nhân bị chìm.

Thi thể em K. được đưa lên bờ, chuyển về bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi, bàn giao cho gia đình.

Hoàn cảnh em K. rất đáng thương, ba của K. qua đời sớm, người mẹ đi làm ở tỉnh Bình Phước cũ. K. sống cùng ông ngoại tại phòng trọ ở phường Dĩ An, và em không còn đi học. Hiện, một đơn vị mai táng đã nhận hỗ trợ từ thiện cho gia đình trong công tác lo hậu sự.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Như báo Dân trí đã thông tin, khoảng 14h ngày 5/11, nhóm ba nam, một nữ đến chơi tại hồ nước trong khuôn viên Đại học Quốc gia TPHCM. Sau đó, hai thiếu niên xuống hồ tắm, bơi được một đoạn thì K. đuối sức, kêu cứu.

Người bạn đi cùng lao đến ứng cứu, nhưng khi dìu K. được một đoạn, người này cũng đuối sức, phải bơi ngược vào bờ, còn K. kiệt sức, chìm xuống đáy hồ.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) đã huy động phương tiện, cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm, lặn cứu nạn.

Do trời tối, có mưa, địa hình hiểm trở, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

