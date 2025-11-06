Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 8 có hành vi đánh nhau, hất bạn mình xuống hồ nước ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 6/11, bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) cho biết nhà trường đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc 2 học sinh lớp 8 của trường xảy ra xích mích, sau đó một bạn hất nạn nhân xuống hồ nước rồi bỏ đi. Bà Hà xác nhận vụ việc có thật và cả hai em đều là học sinh của trường. Ngoài ra, nam sinh đã dùng vật sắc nhọn để tấn công bạn mình trước khi hất nạn nhân xuống hồ nước.

“Sau khi xảy ra sự việc, phía nhà trường và gia đình nạn nhân đã đưa em ấy tới bệnh viện để cấp cứu. Ban đầu ghi nhận em bị thương ở phần mô mềm. Trong đêm 5/11, em được đưa xuống Bệnh việt Việt Đức để thăm khám, tới sáng nay đã được đưa về theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai", bà Hà nói. Hình ảnh nam sinh bị bạn tấn công, hất xuống hồ nước khi được theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân trí Cũng theo bà Hà, ở lớp, hai học sinh đều là học sinh ngoan và chơi thân thiết với nhau. Ngoài ra, em có hành vi hất bạn xuống hồ nước khi ở trường và lớp đều không có biểu hiện bất thường hay tăng động. Về việc em này có bệnh hay không thì cơ quan chức năng sẽ có kết luận sau.

Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cho biết thêm, gia đình hai học sinh nêu trên cũng chơi thân với nhau. Sau khi xảy ra sự việc, bố của nam sinh có hành vi hất bạn xuống hồ nước đã đưa con trai tới cơ quan công an để trình báo. Nhà trường đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, chờ kết luận chính thức về sự việc. Hiện trường vụ việc nam sinh bị bạn học hành hung, đẩy xuống hồ - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 16h30 ngày 5/11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ Công an phường về việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, một nam sinh đẩy nạn nhân qua lan can rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi. Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai thông tin, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Ông Chung cho biết thêm, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát. Trong đó nam sinh lớp 8 nhấc, đẩy nạn nhân xuống hồ nước có biểu hiện tăng động. Ông Nguyễn Văn Tuấn (bố em T - nam sinh bị bạn đẩy xuống hồ nước) cho biết, con trai ông đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai. Theo ông Tuấn, cháu T. bị bạn cùng lớp dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát, để lại 4 vết thương ngoài da. "Gia đình tôi đang rất rối, vừa lo tập trung theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho cháu vừa tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc", ông Tuấn nói.

Chia sẻ day dứt của mẹ bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong: 'Em chỉ biết xin lỗi con hoài…' Hơn nửa tháng trôi qua kể từ vụ việc bé trai 4 tháng tuổi không may rơi xuống kênh Xẻo Rô (tỉnh An Giang) tử vong trong lúc ngủ khiến nhiều người xót xa. Trong căn nhà chưa đầy 10m² nằm sát mép nước, chị L.T.K (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) - mẹ của bé đang cố gắng từng ngày để ổn định lại cuộc sống sau biến cố đau lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hieu-truong-noi-gi-ve-vu-nam-sinh-hanh-hung-roi-hat-ban-xuong-ho-nuoc-745869.html