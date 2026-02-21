8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, tôi rụng rời phát hiện bí mật 'động trời' giấu kín trong ngăn bàn của vợ

Tâm sự 21/02/2026 20:11

Thời gian gần đây, công ty anh thanh lọc nhân sự nên cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt, anh cũng nằm trong số đó. Tạm thời chưa tìm được việc, anh ở nhà làm việc online. Lúc này, anh phát hiện vợ mình có những biểu hiện rất lạ.

Hai người yêu nhau, khi tình cảm đã chín muồi thì đích đến của họ chính là hôn nhân. Tuy nhiên, trong góc khuất mỗi con người, họ đều giữ lại những bí mật của riêng mình. Có những bí mật khiến người khác phải chịu tổn thương và dằn vặt suốt nhiều năm trời. 

Anh H (36 tuổi) chia sẻ: "Mình và vợ lấy nhau 8 năm rồi. Kinh tế gia đình ổn định, hai bên bố mẹ cũng rất tâm lý. Có điều chẳng ai trên đời là hoàn hảo, cưới nhau được 8 năm, vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa có con".

 

Nói đoạn, anh thở dài tâm sự, bản thân đã đi khám khắp nơi, hễ ở đâu có người nhận chữa hiếm muộn là lại cất công lên đường. Thế nhưng sau bao nỗ lực, vợ chồng anh chị vẫn không có tin vui. Thấy nhà cửa cô quạnh, nhiều lần anh A đề nghị xin con nuôi, có điều vợ anh vẫn phản đối. Chị nói chẳng ai bằng con đẻ, nghe vậy, anh cũng không dám trái lời vợ.

Thời gian gần đây, công ty anh thanh lọc nhân sự nên cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt, anh cũng nằm trong số đó. Tạm thời chưa tìm được việc, anh ở nhà làm việc online. Lúc này, anh phát hiện vợ mình có những biểu hiện rất lạ.

8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, tôi rụng rời phát hiện bí mật 'động trời' giấu kín trong ngăn bàn của vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên là chiều nào chị cũng đi bộ. Đợt này người ta cấm tụ tập, chị vẫn lững thững đi. Thế rồi anh đi theo và phát hiện, vợ mình đến bãi tha ma. Sợ bứt dây động rừng, anh bắt đầu tìm thêm chứng cứ.

Trước đây, anh đi làm cả ngày, đêm mệt ngủ sớm nên không biết vợ ở nhà làm những gì. Bây giờ anh mới biết, tối nào vợ cũng uống loại thuốc gì đó. Hôm ấy nhân lúc vợ ngủ, anh mới lấy chìa khoá mở ngăn kéo thì bàng hoàng phát hiện đó là thuốc tránh thai. Chuyện đến nước này, anh kêu vợ dậy nói chuyện.

Những lời sau đó khiến anh chao đảo. Chị khóc, miệng tỉ tê: "Em đã hứa với anh ấy, em không sinh con cho ai ngoài anh ấy". Người đàn ông mà chị nói chính là người yêu cũ của chị. Hai người vì âm dương cách biệt mà không đến được với nhau. Bây giờ chị vẫn vậy, một lòng không sinh con vì lời hứa với người cũ.

Thấy vợ vẫn ôm lòng với người cũ, anh chẳng biết thế nào. 8 năm mòn mỏi chờ con là 8 năm anh sống trong lừa dối. Anh ước mình chưa từng biết chuyện này, lúc đó có lẽ, anh sẽ thương vợ nhiều hơn.

Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Gia đình chồng chị tôi rất giàu, có thể nói không ai trong cái huyện này mà không biết nhà họ. Nhưng sự giàu có lại đi liền với sự mê tín đến cuồng tin. Sau khi chị sinh liên tiếp 2 cô con gái thì mẹ chồng cuống cuồng tìm mọi cách để chị sinh bằng được con trai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Sau ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, tôi rụng rời phát hiện bí mật "động trời" giấu kín trong ngăn bàn của vợ

8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, tôi rụng rời phát hiện bí mật "động trời" giấu kín trong ngăn bàn của vợ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Hớt hải vào viện vì tin chồng ngã xe, tôi "hóa đá" thấy bố đẻ đang thẳng tay "tẩn" chồng mình một trận lôi đình.

Hớt hải vào viện vì tin chồng ngã xe, tôi "hóa đá" thấy bố đẻ đang thẳng tay "tẩn" chồng mình một trận lôi đình.

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng chưa kịp mừng rỡ đã "rụng rời" khi biết chủ nhân thực sự

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng chưa kịp mừng rỡ đã "rụng rời" khi biết chủ nhân thực sự

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "muốn độn thổ" khi biết mình mới là kẻ thứ ba

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "muốn độn thổ" khi biết mình mới là kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi "hóa đá" khi thấy sếp tổng là người mình từng đắc tội

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, ngày đầu đi làm tôi "hóa đá" khi thấy sếp tổng là người mình từng đắc tội

Vợ bỏ rơi con đỏ hỏn rồi biến mất, 10 năm sau sự thật bại lộ khiến người chồng đang hận bỗng quỵ ngã

Vợ bỏ rơi con đỏ hỏn rồi biến mất, 10 năm sau sự thật bại lộ khiến người chồng đang hận bỗng quỵ ngã

Chồng chấp nhận "ăn chay" cả năm theo yêu cầu của vợ và sự thật "tức nước vỡ bờ" sau 7 năm chờ đợi

Chồng chấp nhận "ăn chay" cả năm theo yêu cầu của vợ và sự thật "tức nước vỡ bờ" sau 7 năm chờ đợi

Cô gái thoát kiếp "ế chỏng chơ" sau một chuyến đi chùa, 6 tháng sau lên xe hoa với chồng 6 múi

Cô gái thoát kiếp "ế chỏng chơ" sau một chuyến đi chùa, 6 tháng sau lên xe hoa với chồng 6 múi