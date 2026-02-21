Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 21/02/2026 19:45

Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày hôm nay gặp nhiều may mắn. Quý nhân che chở cho biết những ai đang có ý định thi cử, thăng tiến trong công việc có một ngày thuận buồm xuôi gió. Tiềm năng được khai thác triệt nên nhanh chóng được nhiều người biết tới. Con giáp này không cần phải lo lắng đến nhiều vấn đề tài chính do có nguồn thu nhập khá tốt từ nhiều nghề khác nhau gồm công việc chính lẫn phụ. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên vượng sắc. Người độc thân đừng quên tham gia những cuộc gặp mặt bạn bè, đối tác để nâng cao cơ hội chọn lựa một nửa yêu thương. Biết đâu đó trong số họ sẽ có người là ý trung nhân của cuộc đời mình. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp trở ngại trong quá trình xử lý công việc nhưng chẳng tìm được ai giúp đỡ mình. Việc con giáp này không được “chào mừng” bắt nguồn từ việc quá khắt khe với những người xung quanh, từ đó khiến mối quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, khó xử. Doanh thu khá dành cho những người làm ăn kinh doanh nhờ khả năng quan sát và nắm bắt thời cơ tốt, từ đó có được nguồn thu nhập đáng mơ ước. 

Vận trình tình cảm vượng sắc đào hoa. Đây là thời điểm mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất trong tuần. Gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, tình cảm lứa đôi êm thấm khiến bao người mơ ước.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tài năng hơn người đồng thời còn có khả năng nhìn xa trông rộng nên bản mệnh làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”. Chính vì vậy, hãy nhân cơ hội này trau dồi kinh nghiệm để nhanh chóng chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Vận trình tài lộc đang trong tình trạng khá dư dả, dồi dào. 

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên hài hòa và khá ổn định. Nếu như tìm được nửa kia, bạn hãy mạnh dạn thể hiện điểm mạnh của mình. Điều này mới có thể thu hút được ánh mắt của những người khác giới. Bạn đang yêu sẽ nhận được những tin tốt đẹp liên quan tới chuyện tình duyên. Với người độc thân, bạn sẽ nhận được lời tỏ tình bất ngờ từ người mà bạn thầm thương trộm nhớ bấy lâu. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Sau ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền tài hưng thịnh, lộc đến ào ào như nước

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, tôi rụng rời phát hiện bí mật "động trời" giấu kín trong ngăn bàn của vợ

8 năm chạy chữa tìm con trong vô vọng, tôi rụng rời phát hiện bí mật "động trời" giấu kín trong ngăn bàn của vợ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/2/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp sự nghiệp trúng quả đậm, tiền bạc vào túi ào ào, hốt sạch tài lộc trông thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Chị tôi đang đối mặt với cửa tử, anh rể vẫn khăng khăng: "Phải mổ ngay bây giờ mới đại cát!

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Hớt hải vào viện vì tin chồng ngã xe, tôi "hóa đá" thấy bố đẻ đang thẳng tay "tẩn" chồng mình một trận lôi đình.

Hớt hải vào viện vì tin chồng ngã xe, tôi "hóa đá" thấy bố đẻ đang thẳng tay "tẩn" chồng mình một trận lôi đình.

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Tưởng lấy được "soái ca" đời thực, tôi hóa đá khi quá khứ đen tối của anh bị phanh phui ngay trước ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng chưa kịp mừng rỡ đã "rụng rời" khi biết chủ nhân thực sự

Thấy que thử thai 2 vạch trong thùng rác, chồng chưa kịp mừng rỡ đã "rụng rời" khi biết chủ nhân thực sự

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "muốn độn thổ" khi biết mình mới là kẻ thứ ba

Hùng hổ đi đánh ghen cho bõ tức, chàng trai "muốn độn thổ" khi biết mình mới là kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp tăng tiến như 'rồng bứt tốc', hỷ sự đến nhà liên tiếp

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà