Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 21/02/2026 13:50

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà.

Tuổi Sửu

Con giáp này sẽ nối tiếp thành công của năm cũ nhưng bùng nổ đến mức tối đa. Bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ nhiệt tình. Ở bên cạnh họ vào những thời điểm quan trọng. Sự nghiệp của bạn cũng sẽ chứng kiến sự thay đổi rõ rệt nhất, tất nhiên là theo hướng tích cực. 

Bên cạnh đó, những người thuộc con giáp này thường có tính cách nhẹ nhàng, lịch thiệp, sống tình cảm đến nỗi đôi khi bị chê cảm tính nhưng nhìn chung là thân thiện, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bạn đối xử với mọi người bằng sự chân thành nên thường nhận lại được những điều tốt đẹp từ người khác. 

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài vận cung của con giáp may mắn này cũng xuất hiện cục diện "Chính Tài Thúc Tài" nên không phải lo lắng về tiền bạc bởi thu nhập luôn ổn đinh và dồi dào. Bên cạnh đó, các cơ hội may mắn đến bất ngời sẽ giúp bạn có nguồn thu phụ của con giáp này dồi dào, rủng rỉnh hơn rất nhiều.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này sẽ bước sang 1 giai đoạn may mắn và thịnh vượng với nhiều cơ hội trong học tập, công việc và cuộc sống. Bạn dễ dàng thành công, giỏi kiếm tiền hơn người khác và cơ hội sự nghiệp rộng mở trong thời gian tới. Đồng thời, bạn đang trong khoảng thời gian hoàng kim của năm nên bạn cần tận dụng tối ưu, làm việc chăm chỉ để thu về nhiều tài lộc.

Cung hôn nhân của người tuổi Tỵ xuất hiện quan đới đại vạn nên chuyện tình cảm hôn nhân khởi sắc mạnh mẽ, người độc thận có cơ hội tìm được ý trung nhân, còn những người đã kết hôn sẽ sớm có tin vui về con cái.

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày mai (21/2/2026)

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày mai (21/2/2026)

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 50 phút trước
Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon "vàng óng" cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc

Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon "vàng óng" cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 50 phút trước
Yêu thương trở về từ bữa cơm đoàn viên năm mới

Yêu thương trở về từ bữa cơm đoàn viên năm mới

Không gian sống 2 giờ 59 phút trước
Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 5 phút trước
Hồn Tết Việt: Tìm lại bản sắc trong nhịp sống hiện đại

Hồn Tết Việt: Tìm lại bản sắc trong nhịp sống hiện đại

Không gian sống 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Đúng 3 ngày tới (Mùng 8 Tết), 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, có của cải lẫn sắc đẹp, vận đỏ bừng bừng, tha hồ sắm xe mua nhà

Đúng 3 ngày tới (Mùng 8 Tết), 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, có của cải lẫn sắc đẹp, vận đỏ bừng bừng, tha hồ sắm xe mua nhà

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, 3 con giáp vận may đỏ chót, Tài Lộc quật khởi, tiền vàng ngập lối, giàu nhanh chóng mặt

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, 3 con giáp vận may đỏ chót, Tài Lộc quật khởi, tiền vàng ngập lối, giàu nhanh chóng mặt

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 21/2/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 21/2/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời