Cầm kéo ép con dâu cắt tóc chỉ vì cô vợ "hụt" của con trai, mẹ chồng khiến tôi chết lặng với lý do rợn người

Tâm sự 21/02/2026 14:54

Một lần thấy chồng tôi đưa cho tôi 5 triệu để đóng học phí cho con, bà nghĩ tôi xin tiền chồng đi shopping nên mặt nặng mày nhẹ. Khi ấy tôi chỉ mong mau chóng qua hết đợt dịch này để đi làm và không phải chạm mặt mẹ chồng mỗi ngày nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.

Tôi và anh gặp nhau trong một buổi liên hoan cuối năm của công ty. Trong thời gian tìm hiểu anh cũng khai thật từng yêu một cô gái nhưng cả hai không thể đến được với nhau vì nhiều lí do. Mẹ anh cũng rất thương cô ấy. Ngày cưới của chúng tôi mẹ anh cũng mời nhân vật đó đến dự và cứ “mẹ mẹ con con” trước mặt quan khách khiến tôi vô cùng khó chịu.

Về làm dâu được 2 năm, tôi phát hiện mẹ chồng vẫn hay qua lại với cô gái tóc ngắn ấy, bà con hàng xóm thì đồn cô ta từng là vợ “hụt” của chồng khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Nhiều khi cô ta mua cho mẹ chồng tôi đôi dép, cái áo, đôi bông tai hoặc đưa bà đi xem phim vào cuối tuần. Trong khi thời gian của tôi sau khi sinh con thì có hạn. Mẹ chồng hay nói ra nói vào với anh rằng: “Con dâu người ta thấy ham, cái M (tên vợ “hụt” của chồng tôi) dù không phải dâu mẹ nhưng nó vẫn hiếu thảo ra phết”. Những lúc ấy tôi chỉ biết nuốt trôi cục tức vào trong. 

Gần đây do dịch COVID-19, tôi mất việc làm và ở nhà tập trung chăm sóc con. Mẹ chồng tôi lại càng được nước lên mặt. Bà hay đi ra đi vào kiểu nói tôi ăn không ngồi rồi ăn bám chồng. Trong khi tiền tôi tiêu dùng hàng ngày là khoản tiết kiệm lúc còn đi làm. Một lần thấy chồng tôi đưa cho tôi 5 triệu để đóng học phí cho con, bà nghĩ tôi xin tiền chồng đi shopping nên mặt nặng mày nhẹ. Khi ấy tôi chỉ mong mau chóng qua hết đợt dịch này để đi làm và không phải chạm mặt mẹ chồng mỗi ngày nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.

Cầm kéo ép con dâu cắt tóc chỉ vì cô vợ 'hụt' của con trai, mẹ chồng khiến tôi chết lặng với lý do rợn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần con phá phách nhà hàng xóm khiến người ta mắng vốn, tôi đang bực tức rầy con thì mẹ chồng lại chêm vô câu: “Con hư tại mẹ, mẹ thế nào thì con mới ra như thế, dạy hư cháu tôi mất!”. Tôi cố nhịn nhưng đến trưa, sau khi từ nhà cô con dâu “hụt” kia về, bà lại móc mỉa: “Cái M nhìn đảm đang ghê, dù chưa chồng nhưng vẫn chăm lo nhà cửa tươm tất, không như ai kia, chắc ba mẹ không biết dạy cách làm dâu”. Lúc này, khi nghe chạm đến ba mẹ ruột tôi đã lên tiếng: “Mẹ có nói gì về con cũng được nhưng mong mẹ đừng xúc phạm gia đình con”. Ngay lập tức bà ta vào trong bếp cầm cây kéo chỉ thẳng vào mặt tôi nói: “Từ ngày cô về làm dâu là tôi đã không ưa rồi, tóc tai dài lượt thượt. Tôi chỉ thích con dâu để tóc ngắn như cái M, nhìn gọn gàng sạch sẽ. Cô cắt mái tóc ấy đi chứ tôi ngứa mắt lắm. Nay cô còn dám cãi lại tôi nữa à”.

 

Tôi chưng hửng vì mẹ chồng vừa mắng vừa mang mái tóc của tôi ra nhận xét dù nó chẳng hề liên gì quan đến câu chuyện của bà đang đề cập. Lúc này tôi mới nhận ra kiểu tóc của bà và cô vợ “hụt” của chồng tôi giống nhau đến 80%. Chiều lòng mẹ chồng, ngay hôm sau tôi đã ra tiệm cắt đi mái tóc dài chăm sóc từ năm 18 tuổi. Tôi tiếc đứt ruột. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, bà vẫn kiếm cớ để gây chuyện và lúc nào cũng cái M, cái M là nhất. 

Dù anh không còn tình cảm gì với cô gái tóc ngắn kia nhưng việc mẹ chồng cứ cố tình chăm chọc vào đời sống cá nhân của tôi khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Mái tóc cũng chỉ là cái cớ và dù tôi có thay đổi thế nào cũng không hợp nhãn mẹ chồng. Tâm sự cho anh nghe thì chồng tôi bảo thôi ráng chịu đựng, anh cố gắng làm thêm vài năm nữa rồi vợ chồng mình ra riêng. 

Liệu tôi có thể sống chung với mẹ chồng khi tính cách bà ngày càng quá đáng hơn trước. Tôi phải làm thế nào khi hôm qua cô con dâu “hụt” của bà lại tiếp tục sang tỉ tê gì đó khiến bà cằn nhằn tôi trong suốt buổi cơm tối? Phải chịu đến bao giờ?

Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Giả bệnh hiểm nghèo để thử lòng vợ và bồ, tôi "cay mắt" nhìn hành động của người vợ mà mình từng ruồng rẫy

Tôi kiếm ra tiền nên việc có thêm người mới cũng chẳng phải gánh nặng kinh tế. Thời gian quen nhau, tôi sẵn sàng mua điện thoại đời mới, chu cấp cho cô ta những thứ đắt đỏ. Đổi lại, cô ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn và chiều chuộng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm