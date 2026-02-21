Cái tát 'cháy mặt' và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành?

Tâm sự 21/02/2026 15:19

Sau nhiều năm sương gió, ông đã không còn khoẻ mạnh như xưa. Bây giờ có tuổi, biết mình đã làm con gái tổn thương quá lâu nên bố quay về để chuộc tội. Bản thân tôi thấy ông đã già, cuộc sống cũng không sung sướng gì nên rất thương.

Người ta cưới vợ thì sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu, còn gia đình tôi lại có một vấn đề nan giải khác, đó là mối quan hệ giữa vợ tôi và bố đẻ của cô ấy.

Vợ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm lên 4 tuổi thì bố bỏ đi. Vì quá sốc, mẹ vợ tôi đã quyên sinh, để lại đứa con duy nhất cho ông bà chăm sóc. Mồ côi mẹ, vợ tôi vất vả hơn các bạn đồng trang lứa. Cô ấy không được học hành đàng hoàng, học xong lớp 9 đã phải ra xã hội bươn chải. Đưỡ vài năm thì ông bà nội ngoại lần lượt qua đời, vợ tôi bơ vơ chẳng còn nơi nào dựa dẫm.

 

Tôi đến với vợ và rất đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Ngày kết hôn, tôi dặn lòng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Nhưng cuộc sống của chúng tôi lại có sự đảo lộn vào 3 năm trước, khi bố vợ tôi trở về.

Cái tát 'cháy mặt' và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều năm sương gió, ông đã không còn khoẻ mạnh như xưa. Bây giờ có tuổi, biết mình đã làm con gái tổn thương quá lâu nên bố quay về để chuộc tội. Bản thân tôi thấy ông đã già, cuộc sống cũng không sung sướng gì nên rất thương.

Có điều vợ tôi lại hận bố vô cùng. Cô ấy không chấp nhận ông, thậm chí còn chưa bao giờ cho ông bế con của chúng tôi. Những lần như vậy, tôi thấy khó xử lắm. Chuyện quá khứ đã qua rồi, vợ tôi cứ chấp nhất. Hôm qua tôi đi làm về, thấy bố vợ mang ít đồ quê lên, vợ tôi vẫn dửng dưng không mang vào cất, tôi vội bỏ vào tủ lạnh rồi cảm ơn bố.

Hai bố con ngồi nói chuyện một lúc thì ông phải về. Tôi khi ấy đang bận nên chỉ kịp đưa 500 nghìn cho ông đi đường. Vợ tôi nhìn thấy, cô ấy liền bĩu môi trách móc. Khi bố đã về, cô ấy vẫn không chịu dừng, còn nói: "Có phải anh là đàn ông nên mới thông cảm được cho ông ta không? Hay anh cũng định sống như thế".

Đến nước ấy, tôi không còn đủ bình tĩnh nên đã vung tay tát vợ một cái. Nghĩ mà buồn các bạn ạ, tôi chỉ muốn vợ có thể buồn bỏ và sống vì hiện tại, nhưng cô ấy không chịu thay đổi. Tiếp theo tôi nên làm gì để mối quan hệ của bố con họ khá hơn đây?

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Ở nhà quá lâu nên vợ tôi có phần bệ rạc. Trước đây mỗi lần ra ngoài, cô ấy lại quần là áo lượt, ăn mặc sang chảnh. Còn bây giờ, tóc tai rối bù, quần áo thì nhăn nhúm. Tôi là chồng, không thể tránh khỏi việc chán chường.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nhiều ca chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ dịp Tết

Nhiều ca chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ dịp Tết

Tin y tế 1 giờ 15 phút trước
Ngày nào của năm Bính Ngọ 2026 khai Xuân đẹp nhất?

Ngày nào của năm Bính Ngọ 2026 khai Xuân đẹp nhất?

Không gian sống 1 giờ 20 phút trước
Gạo hết nhanh lạ thường, vợ lắp camera định bắt kẻ trộm nào ngờ phải bật khóc trước "thủ phạm" không ngờ tới

Gạo hết nhanh lạ thường, vợ lắp camera định bắt kẻ trộm nào ngờ phải bật khóc trước "thủ phạm" không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Cái tát "cháy mặt" và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành?

Cái tát "cháy mặt" và 500 nghìn biếu bố đẻ: Tôi có quá tay không khi vợ tính toán từng đồng với chính người sinh thành?

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Mẹ chồng bắt con dâu ký cam kết 5 năm không sinh con chỉ để... phục vụ mục đích ích kỷ này

Mẹ chồng bắt con dâu ký cam kết 5 năm không sinh con chỉ để... phục vụ mục đích ích kỷ này

Tâm sự Eva 1 giờ 39 phút trước
Bám theo đồng nghiệp trong mộng vào nhà vệ sinh nam, tôi "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang lén lút phi tang

Bám theo đồng nghiệp trong mộng vào nhà vệ sinh nam, tôi "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang lén lút phi tang

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Sửa trần nhà dột, tôi "hóa đá" phát hiện kho báu bí mật của chồng qua cơn mưa vật thể lạ lấp lánh

Sửa trần nhà dột, tôi "hóa đá" phát hiện kho báu bí mật của chồng qua cơn mưa vật thể lạ lấp lánh

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Kẻ cướp chồng còn định dàn cảnh tự tử để "tống khứ" chị dâu tôi vào trại giam

Kẻ cướp chồng còn định dàn cảnh tự tử để "tống khứ" chị dâu tôi vào trại giam

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

Tử vi Chủ Nhật 22/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc song toàn, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, bệnh tật đeo bám

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cô gái thoát kiếp "ế chỏng chơ" sau một chuyến đi chùa, 6 tháng sau lên xe hoa với chồng 6 múi

Cô gái thoát kiếp "ế chỏng chơ" sau một chuyến đi chùa, 6 tháng sau lên xe hoa với chồng 6 múi

Chẳng cần lời thề non hẹn biển, hành động "chở thẳng đến bệnh viện" của anh khi biết tôi có thai đã nói lên tất cả

Chẳng cần lời thề non hẹn biển, hành động "chở thẳng đến bệnh viện" của anh khi biết tôi có thai đã nói lên tất cả

Rời bỏ nhung lụa để theo chồng năm 19 tuổi, tôi vỡ mộng khi phát hiện bộ mặt thật của kẻ phản bội

Rời bỏ nhung lụa để theo chồng năm 19 tuổi, tôi vỡ mộng khi phát hiện bộ mặt thật của kẻ phản bội

Gạo hết nhanh lạ thường, vợ lắp camera định bắt kẻ trộm nào ngờ phải bật khóc trước "thủ phạm" không ngờ tới

Gạo hết nhanh lạ thường, vợ lắp camera định bắt kẻ trộm nào ngờ phải bật khóc trước "thủ phạm" không ngờ tới

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Đang ở nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi vừa rón rén bước ra cửa thì "hồn xiêu phách lạc" vì vật lạ dưới chân

Bám theo đồng nghiệp trong mộng vào nhà vệ sinh nam, tôi "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang lén lút phi tang

Bám theo đồng nghiệp trong mộng vào nhà vệ sinh nam, tôi "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang lén lút phi tang